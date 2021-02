Diputados no pueden destituir al Fiscal, asegura abogado de Winckler

Veracruz, Ver. El 28 de enero, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz se publicó la reforma constitucional al artículo 33, que da facultades de destituir al Fiscal General al Congreso Local, sin embargo, Moisés Melhem Marcos, abogado defensor de Jorge Winckler Ortiz, asegura que esto no afectada a su cliente.

En entrevista a medios de comunicación admitió que los legisladores pueden proceder a la remoción por la vía del juicio político, pero no de manera directa como se ha dejado ver ante la opinión pública.

Sin coordinación gobierno de Cuitláhuac y Fiscalía de Veracruz

El litigante detalló que para obligar a salir del cargo al Fiscal es necesario que primero proceda el artículo 67, que indican cuáles son las causas que ameritan su salida.

El problema para los legisladores, señaló, es que Winckler cuenta con un amparo federal contra ese artículo en específico y mientras no se defina esa demanda, los diputados deben acatarlo.

De lo contrario, afirmó que los diputados estarían violando las leyes dado a que las reformas que los facultan para poder sacarlo fueron probadas después de que tomara el cargo, por lo tanto, no puede ser retroactiva.

Por otro lado, admitió que el juicio político es viable, pero en caso de proceder algunos de los dos que están en marcha tendrían que turnarlo al Poder Judicial del Estado y los magistrados decidir removerlo o no hasta el final del proceso.

"No pueden aplicar el proceso del 67 porque así lo señala el juicio de amparo, el 33 no se puede aplicar sólo, el 33 no funciona si no pueden aplicar el 67. El 33 señala que se faculta al Congreso remover al Fiscal, sí, pero debe ser conforme a las reglas del 67", dijo.

Tanto el gobierno del estado de Veracruz como la mayoría de Morena en el Poder Legislativo han dejado ver sus anhelos por sacar de la Fiscalía a Jorge Winckler Ortiz, cuyo encargo vence hasta el 2025.

El señalamiento es que el Fisca fue heredado por el exgobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, con quien trabajaba como abogado de su familia.

