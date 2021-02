Diputados en Sonora: con estudios desde primaria hasta maestría

Cuando los ciudadanos de a pie escuchan hablar sobre el Congreso del Estado se imaginan un ente en el que predomina la sabiduría y a los diputados como las personas más preparadas profesionalmente, por tratarse del poder legislativo, cuyo trabajo es crear leyes.

Sin embargo, esta perspectiva no es del todo la correcta, ya que actualmente el Congreso de Sonora está conformado también por personas que carecen de estudios profesionales, pero que llegaron a ese puesto gracias a la votación a su favor del pasado 1° de julio, cuando los sonorenses eligieron dar mayoría, esta vez, a los candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

En Sonora 13 de los 33 diputados del Congreso Local son de Morena, y junto con los legisladores del PT y Encuentro Social, que conforman la coalición “Juntos Haremos Historia”, por primera vez son mayoría para la toma de decisiones en el recinto legislativo.

Algunos de ellos son ciudadanos comunes. Sin antecedentes políticos o que hayan tenido cargos anteriores en la administración pública. Por eso, al momento de tomar la palabra en tribuna, se escucha a varios con voz de nerviosismo aún.

Y, esta inexperiencia política de los legisladores de Morena, ha sido el tema social en discusión desde que entró en vigor la presente legislatura el pasado 16 de septiembre, criticas que se reforzaron la semana pasada, cuando en la página oficial del Congreso se publicaron los currículos de los diputados, con sus respectivos niveles educativos.

En esta bancada existen integrantes que cuentan con escolaridad de primaria, secundaria y preparatoria trunca, es decir, hay quienes no llegaron a la universidad; tal es el caso de 11 diputados.

A pesar de ello, las leyes no prohíben ni dan como requisito tener cierto grado de escolaridad para tener algún cargo público, ya que con lo único que deben contar es con un acta de nacimiento que los avale como mexicanos.

Así también lo confirma el investigador Víctor Peña, del Colegio de Sonora, quien asegura que la baja escolaridad de algunos de los diputados locales en Sonora, no representa un retroceso para la entidad en materia legislativa, ya que el nivel académico cursado no garantiza un correcto ejercicio en la creación de leyes.

Además, cuentan con asesores que les ayudan a realizar las propuestas de ley, decretos o exhortos que busquen llevar a su aprobación por el pleno.

Morena-PT-PES

-Giselda Lorena Soto Almada, de Navojoa con nivel de escolaridad hasta preparatoria

-Miroslava Luján López de Hermosillo, tiene escolaridad hasta preparatoria

-Leticia Calderón Fuentes de Nogales, tiene primaria en su nivel de escolaridad

-Carlos Navarrete Aguirre de Agua Prieta, tiene formación académica hasta la preparatoria

-María Magdalena Uribe Peña de Hermosillo, cursó hasta la preparatoria

-Rodolfo Lizárraga Arellano de Guaymas, terminó la preparatoria

-Orlando Salido Rivera de Cajeme, es boxeador, se define como deportista de alto desempeño

-Marcia Lorena Camarena Mondaca de Etchojoa, cursó hasta preparatoria

Diputados profesionistas

-Luis Armando Colosio Muñóz, de Nogales cuenta con licenciatura en Derecho y diplomado en Ciencias Políticas.

-Diana Platt Salazar de Hermosillo, cuenta con licenciatura en Derecho

-Martín Matrecitos Flores de Hermosillo, es Licenciado en educación y tiene posgrado en Políticas Culturales y Gestión Cultural

-Rosa María Mancha Ornelas de Empalme, es Licenciada en Educación Física, tiene maestría en Educación Campo Formación Docente y Doctorado en Educación Formación Docente.

-Héctor Raúl Castello Montaño de Cajeme, es Ingeniero Agrónomo en Administración de Empresas Agropecuarias

-Ernestina Castro Valenzuela de Cajeme, es Licenciada en Derecho, Profesora de Educación Primaria y Licenciada en Psicología Educativa

-Miguel Ángel Chaira Ortíz de Oquitoa, es Ingeniero Agrónomo Fitotecnista

-Jesús Alonso Montes Piña de San Luis Río Colorado, tiene maestría en Ciencias Sociales

-Yumiko Yerania Palomarez Herrera de Hermosillo, tiene licenciatura en derecho

-Filemón Ortega Quintos de Huatabampo, es Licenciado en Medicina, Posgrado en Medicina Familiar

-Lázaro Espinoza Mendívil de Puerto Peñasco, tiene licenciatura trunca como Químico Biólogo

-María Alicia Gaytán Sánchez, de Caborca cuenta con licenciatura trunca en Derecho

-Norberto Ortega Flores de Hermosillo, cuenta con carrera truca en Ingeniería en Horticultura

PRI-PVEM-PANAL

-Fermín Trujillo Fuentes, de Santa Ana, es Licenciado y maestro en Educación

-Francisco Javier Duarte Flores de Etchojoa, Profesor de Educación Primaria, tiene Licenciatura en Ciencias Naturales, Maestría en Administración Educativa y Doctorado en Docencia

-Luis Mario Rivera Aguilar de Hermosillo, tiene licenciatura en Música

-Luis Armando Alcalá Aguilar de Cajeme, es ingeniero Industrial y de Sistemas

-Jorge Villaescusa Aguayo de Hermosillo, es Licenciado en Derecho

-Rogelio Díaz Brown de Cajeme, es Ingeniero Agroindustrial

-Rosa Isela Martínez Espinoza es de tiene licenciatura trunca en Trabajo Social

-Nitzia Corina Gradias Ahumada de Cananea, es Licenciada en Negocios Internacionales

PAN-MC

-Gildardo Real Ramírez de Hermosillo, es Ingeniero Industrial y de Sistemas y cuenta con Maestría en Ingeniería Económica y Financiera

-Jesús Eduardo Urbina Lucero de Hermosillo, es Licenciado en Finanzas y Derecho

-María Dolores del Río Sánchez de Hermosillo, es Licenciada en Ciencias de la Comunicación

-Alejandra López Noriega de Hermosillo, tiene licenciatura en Ingeniería Industrial y de Sistemas, e Ingeniería Económica y Financiera (Inconclusa).

“Baja escolaridad de diputados no es proporcional a un mal trabajo legislativo”

La baja escolaridad de algunos de los diputados locales en Sonora, no representa un retroceso para la entidad en materia legislativa, ya que el nivel académico cursado no garantiza un correcto ejercicio en la creación de leyes indicó Victor Peña.

El profesor e investigador del Colegio de Sonora dijo que lo importante es la pluralidad de voces por tratarse de un cuerpo colegiado en el que existen colaboradores profesionales, que aún cuando no es su trabajo hacer la labor de los diputados, si apoyan con la parte técnica.

“Los congresos, son cuerpos colegiados, eso implica que lo importante de ahí es la pluralidad de voces, no la calificación que tengan en lo individual, incluso cuando se trabaja en comisiones se trabaja en cuerpo colegiado, no es ni la persona, no la preparación académica lo que importa si no muchas otras habilidades o conocimientos que creo no están relacionados con la preparación académica”.

Señaló que la falta de estudios profesionales de diputados en el congreso, como se muestra en sus currículos, no puede tomarse como un factor de fracaso, ya que no está demostrado que un congreso con legisladores que cuenten con doctorado, realice un buen trabajo, pues existen leyes muertas de anteriores legislaturas.

“Un Congreso debiera procurar tener un cuerpo profesional de asesores, si ayuda pero ahí se crea una discusión también sobre lo que se paga a este personal, pero no solamente eso, el congreso con comunicación con la sociedad civil organizada, gremios académicos u empresariales se puede hacer un trabajo legislativo”.

Afirmar que la baja escolaridad es un atraso, mencionó, sería tanto como afirmar que un congreso con puro doctor sería un adelanto, lo cual es falso.

“Finalmente un grado académico lo que hace es avalar que una persona cumplió con cierto tiempo y conciertos requisitos dentro de una institución educativa, pero no todos los doctores son expertos, son muchos otros elementos”.

