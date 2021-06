Diputados de Quintana Roo quieren legislar 12 años; ONG's protestan

CANCÚN.- Organizaciones civiles de Quintana Roo califican de oportunista e inaceptable la iniciativa de los diputados locales, quienes buscan aprobar una ley que les permita legislar hasta por cuatro períodos consecutivos. Buscan permanecer 12 años en el Congreso.

El pasado lunes en la oficialía de partes del Congreso de Quintana Roo ingresó una iniciativa firmada por las diversas comisiones integrantes de la XVI Legislatura en la que se propone la modificación del artículo 57 de la Constitución Política del Estado para permitir a los legisladores locales reelegirse hasta por cuatro periodos constitucionales consecutivos.

Argumentan que Quintana Roo forma parte de las 10 entidades del país que no homologó el período de 12 años tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 116.

En el estado, la última ley en este sentido se aprobó en 2014 y permite la reelección pero; los diputados consideran que seis años en el Congreso es una "limitante para el quehacer legislativo y lo que ha inhibido la profesionalización de los congresistas, así como también ha impedido especialización en las funciones parlamentarias ha debilitado la posición del Poder Legislativo frente a los demás poderes y ha obstruido la conexión política de los diputados con los distritos que conforman el mapa electoral de Quintana Roo".

El presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz Ibarra considera esta acción como oportunismo político, pues en la actual legislatura, al menos tres diputados están repitiendo el cargo a través de la figura de la reelección; Tyara Scheleske de Ariño y José de la Peña Ruiz de Chávez del PVEM; así como Eduardo Martínez Arcila del PAN.

Además otros diputados como Hernán Villatoro Barrios del Partido del Trabajo (PT) han repetido el cargo en diferentes legislaturas durante la última década.

Para el presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo aunque la totalidad de la XVI Legislatura anuncie como importante la iniciativa, no es necesaria realizarla, pues primero se necesita que las y los actuales diputados tengan mejores mecanismos de transparencia, falten menos a las sesiones de trabajo y sean más eficientes en la técnica parlamentaria.

A la negativa de que diputados de Quintana Roo amplíen el período para reelegirse se sumó también la organización civil Ciudadanos por la Transparencia, y el Comité de Participación Ciudadana (CPC), ambas organizaciones argumentaron que no existen condiciones para incrementar el período de reelección debido a que la Legislatura es una de las 10 más costosas del país, ya que de acuerdo con las mediciones del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) de 2021, cada diputado o diputada cuesta alrededor de 19 millones de pesos al año.

NO CUMPLEN CON CONDICIONES DEMOCRÁTICAS

La directora de Ciudadanos por la Transparencia, Cynthia Dehesa, señaló que actualmente la XVI Legislatura no cumple con condiciones democráticas para solicitar un incremento de períodos para la reelección, por lo que es una acción riesgo para Quintana Roo.

Señala que los legisladores no han demostrado avances relacionados con la mejora de transparencia y auditorias sobre una efectiva rendición de cuentas, por el contrario continúan sosteniendo atribuciones que no les competen como es el caso de las "ayudas sociales" que en 2021 se asignaron un presupuesto de 75 millones de pesos a pesar de los señalamientos y amparos de varios organismos civiles en la entidad.

"No tienen un sistema que asegure que no haya discriminación en la entrega (de las ayudas sociales), que no se entregue con uso clientelar, poniendo así un muy mal uso del recurso. Esto es un primer mensaje, no están haciendo el trabajo como lo tienen que hacer y ahora están buscando reelegirse, sin una respuesta clara de a que se refieren con hacer carrera", dijo la directora de Ciudadanos por la Transparencia.

Agregó que una de los posibles mecanismos que utilizarían para combatir la intención de diputados de Quintana Roo para incrementar el período de reelección será a través de amparos y hacer público el tema con la ciudadanía para que esté enterada de las decisiones que toman los funcionarios públicos que los representan.

BANCADA DE MORENA ES MAYORÍA

En Quintana Roo, un diputado local puede reelegirse por dos períodos consecutivos, equivalente a seis años, mientras que un diputado federal que represente a la entidad en el Congreso de la Unión tienen posibilidades de hacerlo por cuatro períodos, es decir, tiene derecho de acuerdo al artículo 59 de la Constitución Política de México a estar en el poder por 12 años.

En tanto, los senadores quintanarroenses tienen derecho a reelegirse por dos períodos seguidos, equivalente a 12 años.

La XVI Legislatura está conformada por 25 diputados, de los cuales 32% de la bancada es de Morena con ocho representantes, 20% son legisladores del PAN con cinco funcionarios, 16% del PVEM con cuatro diputados, 12% del PRD con tres representantes y 8% del PT con dos legisladores, mientras que el resto de partidos como el PRI, Movimiento Ciudadano y el partido Movimiento Autentico Social (MAS) tienen 4% respectivamente con un representante legislativo cada uno.



