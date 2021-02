Diputados de Q.Roo echan atrás aplicación de contenedores inteligentes

CANCÚN,Q.ROO (La Silla Rota).- Después de casi un mes y medio de discusión entre el sector empresarial, el Ayuntamiento de Benito Juárez para hacer modificaciones a la Ley de Hacienda de Benito Juárez para la implementación de contenedores inteligentes, diputados de la XVI Legislatura echaron para atrás esa medida al eliminar el artículo 135 de la misma ley que lo obligaba, además de aprobar apegarse en la propuesta original que mandó en 2019 el Ayuntamiento de Benito Juárez y hacer algunos cambios exigidos por empresarios del destino turístico.

La concesionara que realiza la recolección de basura en Cancún la empresa Inteligencia México S.A de C.V a través de la marca Eco óx, quien a su vez es dueño el empresario Carlos Canaval, ex presidente de Benito Juárez, que implementaría la colocación a través de renta de contenedores de basura inteligentes que tendrían un chip para monitorearlos y automatizar la recolección. Este mecanismo tendría un costo de 900 millones de pesos para la instalación de 120 mil contenedores para comercios.

En sesión de comisiones celebradas en oficinas de la zona norte del congreso con sede en Cancún las y los diputados realizaron un dictamen para puntualizar las modificaciones a la Ley de Hacienda de Benito Juárez para cobros y aplicaciones de operación en la recolección de basura.

La sesión se prolongó por más de seis horas con dos recesos para lograr consensos y determinar la eliminación de los contenedores tecnológicos de la basura, que las deudas de empresarios por la generación de residuos sólidos sean cobrados por la Tesorería del Ayuntamiento de Benito Juárez, no cobrar la generación de basura en casas de Cancún, mantener el cobro de los residuos a 1.50 pesos el kilo para empresas, además de no cobrarse impuestos en la recoja de residuos peligrosos.

La implementación de contenedores inteligentes para cobrar una renta por la utilización de los mismos causó reacciones en el sector empresarial, que iniciaron amparos y reuniones entre cámaras, algunas vigiladas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para eliminar esa nueva disposición que avaló el congreso y que hoy en comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales eliminó, entre otros proceso en la operatividad de la recoja de residuos sólidos.

En los consensos entre legisladores se pusieron a discusión dos iniciativas presentadas por la diputada Atenea Gómez Ricalde y el diputado José Luis Guillen López, que solicitaron la eliminación de integrar el cobro por contenedores inteligentes.

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Quintana Roo, Adrián Sánchez López, explicó que el problema fue grave ya que sería la segunda ocasión que el congreso local hace modificaciones a las leyes que tienen impacto en los municipios, el primer caso fue cuando los congresistas aprobaron la exención impositiva a los casinos, que más tarde ante la presión mediática tuvieron que cancelarla, y la más reciente modificación en la Ley de Hacienda de Cancún, para aprobar por unanimidad el dictamen que contiene una minuta de decreto por el que se reforman las fracciones I y III del artículo 135 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, para eliminar el cobro de contenedores inteligentes.

Para el presidente de la Coparmex en Quintana Roo, el problema por el cual rechazan la aplicación obligatoria de contenedores inteligentes es porque no todos los empresarios en Cancún requieren la utilización de esa herramienta, ya que algunos tienen menos generación de basura y por el contrario otros empresarios tienen una cantidad más amplia de residuos sólidos que requiere otro tipo de manejo.

Calificó la actuación de los diputados de Quintana Roo en el tema de la basura en Cancún como un “procesos con desaseo” legislativo, que se ha evidenciado ya en dos ocasiones, que obliga a los legisladores a replantear las leyes.

“Hay que recordar que quien cubre la recolección de basura en Benito Juárez son las empresas, son quienes pagamos por la recolección de residuos sólidos, y aparecen estas sorpresitas”, dijo el líder empresarial.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) en Cancún se generan 1 millón 285 mil 600 toneladas de basura por año, proveniente de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), centros comerciales y hogares de los habitantes. Cancún es la ciudad que genera más basura en el Estado ya que produce el 45.8% de la basura en Quintana Roo.

Tras realizarse consenso en el congreso del Estado referente al tema de la basura en Cancún, el presidente de la Comisión de Hacienda , Presupuesto y Cuenta, José de la Peña Ruiz de Chávez, dijo que el dictamen pasará a pleno el próximo miércoles para ser votada por los diputados.

Comentó que la aplicación de contenedores inteligentes en Cancún era buena propuesta que incluso ya había sido pagada por al menos 11 mil contribuyentes de empresas pequeñas del destino turístico.

“Yo soy presidente de la Comisión todo lo que entra y todo lo que sale es responsabilidad mía, pero no los votos de los compañeros diputados cada quien vota a de acuerdo a la información y criterio”, expresó José de la Peña Ruiz de Chavez.

Empresarios de Cancún conformes con modificaciones

El presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, explicó que uno de los puntos más importantes que se aprobaron fue que sea el Ayuntamiento de Benito Juárez el encargado del cobro de adeudos en pagos de recolección de basura y no la concesionaria

“Es un tema muy delicado porque no pudiera ser que le den a una empresa la atribución de cobrar y sobre todo en materia de crédito fiscal, el tema de contenedores que si estamos de acuerdo en que los ponga la empresa en la vía pública, no en los negocios porque los negocios ya tienen sus planes de manejo y el sistema de entrega a la recolectora autorizada”, explicó Galaviz Ibarra.

Comentó que con este ejercicio de consenso entre las observaciones de los empresarios y los diputados fue un buen ejercicio de participación ciudadana y se evitó el

“sospechosismo”, ya que el problema con el tema de la basura llevaba más de un mes y medio en discusión desde que el gobierno municipal presentó la propuesta y los congresistas modificaron y aprobaron cambios que tuvieron impacto en el sector empresarial cancunense, hasta que se logró hacer los cambios en la ley que falló a favor de empresarios.

“No puede ser que sea por errores, y cuando es por error dices ok me equivoque, pero si se insiste, tendrías que pensar que ahí hay algún interés particular sobre el tema. Gastamos mucho tiempo que llevamos mes y medio viendo esto cuando podría haber sido desde un inicio decir vamos a hacer la reforma y regresemos a lo que el municipio aprobó, pero tardamos 14 reuniones, análisis, y juntas de hacer los amparos”

Sin embargo, no descartó la situación como positiva ya que a pesar de que tomó mucho tiempo funcionó como un ejercicio de participación entre cámaras empresariales

“Si hay voluntad de las organizaciones de contribuir y también de la autoridad de escuchar, pero también el ejercicio de tener una unidad de las organizaciones fue muy bueno, en ese sentido sentimos que salimos ganando, al tener un trabajo coordinado, conjunto con el liderazgo del CCE y que nos da también la posibilidad de que los ciudadanos estén viendo como si se pueden hacer las cosas, si hay claridad de objetivos”, agregó el presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo.

(Karla Alva)