Diputado del PT en Baja California da positivo a covid-19

El diputado del Partido del Trabajo, Julio César Vázquez Castillo, informó en un video que salió positivo a covid-19, esto luego de que tanto él como su esposa presentaran síntomas parecidos a la enfermedad, por lo que decidieron practicarse la prueba.

Describió que desde hace cinco días empezó a sentir dolor de cabeza y de ojos, así como tos; actualmente se encuentra en cuarentena y toma medicamento para evitar que la fiebre suba.

“Salimos positivos ambos, quiero hacerlo público, quiero hacerlo del conocimiento de la ciudadanía de manera muy responsable decirles que a partir del lunes estamos prácticamente en cuarentena, sin salir, sin recibir a nadie, por que así es lo dicen las autoridades de Baja California y el gobierno federal”, expresó.

Contó que todavía el domingo pasado salió a repartir despensas ''lo hice con mucho gusto, con el todo el cuidado pues tenía guantes y una careta de plástico para evitar cualquier salpicón de saliva; traíamos siempre gel en el vehículo''.

El legislador del PT pidió a la ciudadanía atender las medidas que han emitido las autoridades, como no salir de sus hogares ya que hay personas que pueden ser portadoras y no presentan los síntomas, y agregó que quienes tengan síntomas similares no duden en acudir al médico.

"Hago un llamado para que hagan conciencia, para que vean que esto no es cosa de alguien en lo particular, cualquiera está expuesto”, indicó.

