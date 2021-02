Diputado de Morena aceptó soborno de 300 mil pesos

SINALOA (La Silla Rota).- El diputado local por Morena en Sinaloa, Florentino Vizcarra Flores, aceptó que recibió un soborno de 300 mil pesos a finales del año pasado.

De acuerdo con el diario El Universal, fue el legislador Juan Ramón Torres, su compañero de bancada, quien hiciera público lo sucedido.

Presuntamente, Vizcarra Flores recibió el dinero a cambio de su voto a favor de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del estado para 2019.

Durante la sesión en el congreso de Sinaloa, el diputado aceptó las acusaciones, pero se justificó diciendo que “la culpa lo alcanzó” y terminó por regresarlos, por lo cual tenía la conciencia tranquila.

“Yo fui una persona que me presté al chantaje en una ocasión, pero ellos lo ocuparon para chantajearme a mí también. Aquí traigo en el celular los 300 mil pesos que me dieron, y así como me los dieron, los regresé. Yo me liberé a partir de ahí”, dijo.

En medio de la revelación, surgió la versión de que fue la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Roxana Rubio, quien le ofreció el dinero, misma que lo negó y retó a los presentes a comprobar las acusaciones.

