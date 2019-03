Diputado Carlos Leal impugnará para no ser expulsado de la bancada de Morena

DAVID CASAS/ CORRESPONSAL 21/03/2019 05:07 p.m.

Monterrey, N. L.- Morena no ha recibido la notificación de expulsión de la bancada local del diputado Juan Carlos Leal por haber ofendido a la comunidad Gay, pero éste, adelantó que impugnará porque quiere estar en el grupo legislativo morenista.

Por su parte Mario Rodríguez Platas, uno de los voceros de la LGBTTTIQ quien en diciembre recriminó al legislador el que hubiera ofendido a esa comunidad, dice que seguirán con el juicio político en su contra.

"Nadie puede atacar al otro argumentando libertad de expresión, la libertad de expresión tiene un límite y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena se lo acaba de decir al diputado por lo tanto él sale de Morena, aunque sigue participando como diputado, seguiremos con el juicio político en su contra".

A las denuncias y acusaciones sobre homofobia, el diputado Leal se dice hombre íntegro y asegura que siempre defenderá una causa para fortalecer a la sociedad y que no achica ante la persecución.

"Soy un hombre íntegro. Defiendo la necesidad de proteger a la familia, los valores, la vida y a la infancia para tener una mejor sociedad. Entiendo la persecución, pero no me achico"

Aunque la resolución de la Comisión de Honorabilidad y Justicia de Morena a nivel nacional ordenó la expulsión del diputado Juan Carlos Leal de la bancada, el coordinador de la bancada local, Ramiro González, dice que esperará al resultado de la impugnación que hizo el legislador ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El coordinador señala que al recibir la notificación acatará la decisión del partido, pero advierte que esto será hasta que el legislador acusado de realizar comentarios homofóbicos, agote los recursos legales contra la resolución de la Comisión de Honorabilidad y Justicia.

Pese a todo el escándalo, aún no llega la notificación oficial por parte del partido pues el proceso legislativo es distinto, pero si Leal así lo considera, puede contestar la resolución y avanzar así el proceso, adelanta Ramiro González.

"Hablé con él y me manifestó qué quería; él sigue siendo diputado de Morena, quiere quedarse en la bancada y que iba a hacer todos los trámites correspondientes para impugnar la resolución.

"Siempre es gratificante que un diputado se sienta a gusto con la bancada, lo que él me manifestó siempre fue a título personal. Él sabía que había un proceso interno, aún falta lo que él pudiera lograr. Puede acatar y decir, así quedó y hacemos el trámite legislativo para hacer los cambios, pero yo necesito que se agoten esos procesos a los que él tiene derecho".

El diputado Leal asegura, sin embargo, que no pueden expulsarlo del partido, porque no pertenece al mismo, pues no es militante, pero el activista Mario Rodríguez Platas presentó un perfil de Facebook que indica que tiene afiliación a Morena y que es conservador.

El activista insiste que el diputado ya no podría formar parte de la bancada en el Congreso y que, en caso de no acatar la orden, incluso hasta el coordinador, Ramiro González, podría ser expulsado.

El legislador Leal interpuso un recurso legal, al considerar que en el proceso que Morena abrió en su contra, violentó sus derechos humanos y político-electorales por lo que procedió a impugnar el caso del partido ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Para la comunidad Lésbico- Gay, la decisión de Morena es un logro pues al fin, terminó la impunidad para quienes discriminen sin importar el cargo o partido, menciona Rodríguez Platas.

En diciembre pasado, el diputado en redes sociales lanzó algunas críticas a la comunidad Gay, posteriormente, Rodríguez Platas lo increpó en el Congreso Local, lo retó a golpes y acusó de alentar el odio hacia ese gremio.

Luego el activista recurrió a la Comisión de Honorabilidad y Justicia para denunciar al legislador por actos discriminatorios, situación que concluyó el martes por la noche con la resolución de la Comisión donde ordenó la expulsión de Leal de la bancada de Morena en el Congreso.

El coordinador de Morena señala a su vez que aún no ven las afectaciones que podrían tener en la bancada en el caso de contar con un diputado menos.

"Que no sea cobarde y mentiroso porque él (el diputado) se jacta de ser de Morena, postea y firma como Morena, por lo que él no puede ser parte ya de la bancada ni tampoco tiene ya la Vicepresidencia. Él puede alegar lo que quiera y acudir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mientras tanto está fuera de Morena", remata Rodríguez Platas.

