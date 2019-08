Diputadas olvidan "sororidad"; Ortega y Lagunes se confrontan en redes

Xalapa, Ver.-La disputa por la dirigencia del PAN en Veracruz no se quedó en tribunales e incluso permanece vigente entre las diputadas locales del PAN Nora Jessica Lagunes Jáuregui y Montserrat Ortega Ruiz, quienes dejaron atrás la sororidad y abiertamente se lanzan reclamos en redes sociales.

La primera acusa a Ortega Ruiz de considerar al blanquiazul "como su patrimonio personal", junto con su esposo el ex líder estatal José de Jesús Mancha Alarcón, responsable de incluirla en la lista de plurinominales para la actual LXV Legislatura.

Por su parte, Montserrat sostiene que Lagunes Jáuregui es "servil" al actual gobierno del Estado, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, pues la actual administración tiene como objetivo infiltrarse al instituto político.

Apenas el pasado 17 de julio el coordinador del grupo legislativo en el Congreso local, Sergio Hernández, excluyó a Lagunes Jáuregui y a Enrique Cambranis Torres de la bancada.

Justo ese día la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó anular las elecciones internas que dieron el triunfo a Mancha Alarcón, quien busca reelegirse como presidente del CDE.

La impugnación la realizó su adversario por el puesto, Joaquín Guzmán Avilés, quien propuso a Lagunes Jáuregui como parte de su planilla y mantiene como aliado a Cambranis Torres, a quien busca imponer como coordinador de la fracción de los legisladores locales.

Pleito en la Red

Durante los días 2 y 3 de agosto, tanto Nora Jessica Lagunes (@noralagunes) como Monserrat Ortega (@mositaor) iniciaron en Twitter una disputa prolongada en la red del ave azul.

La disputa la inició Monserrat Ortega al compartir en su timeline una nota publicada tres semanas antes en un medio de comunicación local, con la cabeza "Sergio (Hernández) enloqueció, afirma Nora Jessica Lagunes".

Sergio enloqueció, afirma Nora Jessica Lagunes https://t.co/lIrqTmDUsn diputada no estábamos de vacaciones metieron un dictamen a modo a las 8am y yo tuve un problema de salud ese día, y por Dignidad no impugne los 11 diputados firmaron la rechazaron por su vinculación a morena — Montse Ortega (@mositaor) July 18, 2019

En la publicación, la diputada por Huatusco justifica que el dictamen de desaparición de poderes en el ayuntamiento de Mixtla de Altamirano recibió el aval de la Comisión de Vigilancia de la LXV Legislatura, integrada por Juan Manuel de Unanue Abascal, Rodrigo García Escalante y Bingen Rementería Molina, estos tres, vinculados al Coordinador del Grupo Legislativo del PAN, Sergio Hernández Hernández.

Además, refirió que tanto Sergio Hernández como Monserrat Ortega no asistieron a la sesión ordinaria en donde el Pleno discutió el tema de Mixtla de Altamirano, por estar de "vacaciones".

Nuevamente te equivocas @mositaor. Lo que ya se te ha hecho costumbre, que se arraigó en ti y tu marido que consideran que el PAN es su patrimonio personal. Y se escribe PAN con mayúsculas, con orgullo, con respeto. — Nora Lagunes Jáuregui (@noralagunes) August 3, 2019

Ante dicho post, la esposa de José de Jesús Mancha Alarcón respondió: "diputada no estábamos de vacaciones, metieron un dictamen (el de Mixtla de Altamirano) a modo a las 8 am y yo tuve un problema de salud ese día, y por dignidad no impugné los 11 diputados firmaron la rechazaron por su vinculación a morena", escribió.

Dicha impugnación, a la que se refiere Monserrat, es la referente a la exclusión de Nora Jessica del grupo legislativo de Acción Nacional.

A lo cual, Nora Jessica le devolvió a Monserrat Ortega un Tweet, en el cual le pide conducirse con respeto y no defraudar la confianza de su esposo "para ocupar una curul".

"Tú tampoco deberías de haber defraudado a Pepe Mancha al confiar en ti como candidata no se imaginaba que te ibas a vender tan rápido y traicionar a la gente que confió en ti. Qué pena que el dinero compra todo", replicó Ortega Ruiz en la red social.

Y tú tampoco deberías de haber defraudado a Pepe Mancha al@confiar en ti como@candidata no se imaginaba que te ibas a vender tan rápido y traicionar a la gente que confió en ti. Qué pena que el@dinero compra todo. — Montse Ortega (@mositaor) August 3, 2019

Ante la acusación, Nora Jessica reviró con un "yo no soy de dedazo" y "no se compare conmigo, hay más de 47 mil votos de diferencia entre usted y yo".

Monserrat Ortega respondió a los ataques con los calificativos de "traidora" a Nora Jessica y le recordó a la de Huatusco que su diputación es resultado del apoyo de José Mancha a las candidaturas de Acción Nacional.

Pronto los ataques crecieron de tono e incluso involucraron al Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), ente jurisdiccional que resolvió la anulación de la elección interna del Comité Ejecutivo Estatal de Acción Nacional.

"Ya el Tribunal Local se encargará de resolver las arbitrariedades que la ambición de poder están causando a mi persona", refirió Nora Lagunes, a lo cual, Monserrat le reviró: "Ya sé que compraron al TEV a cambio de vender al partido y poner candidatos a modo para perder elecciones".

Lagunes aprovechó el escenario para acusar, nuevamente, a Monserrat Ortega y a José Mancha de convertir al Partido en su patrimonio personal.

"Nuevamente te equivocas. Lo que ya se te ha hecho costumbre, que se arraigó en ti y tu marido que consideran que el PAN es su patrimonio personal. Y se escribe PAN con mayúsculas, con orgullo, con respeto" abundó.

Nuevamente te equivocas @mositaor. Lo que ya se te ha hecho costumbre, que se arraigó en ti y tu marido que consideran que el PAN es su patrimonio personal. Y se escribe PAN con mayúsculas, con orgullo, con respeto. — Nora Lagunes Jáuregui (@noralagunes) August 3, 2019

Pleito Cobarde, acusa Nora Lagunes

Dos días después de encender las redes sociales, la diputada local por el Distrito de Huatusco, Nora Jessica Lagunes Jaúregui calificó de "cobardes" las acusaciones de Ortega Ruiz por medio de un post.

Acto seguido, insistió en que ante cada acusación deben existir pruebas.

"Es importante que las cosas se aclaren. Por eso si se me está acusando de algo o se dice algo, que no se haga de una manera cobarde a través de una red social. Puede ser diferente: tenemos la oportunidad de tener la seguridad y el respeto de acercarnos a decirle a un compañero cuando tienes prueba de algo. Pero a mí se me hace una forma cobarde de que a través de un Tweet te digan algo sin tener una prueba de algo", mencionó.

No dudó en calificar la pelea como una "guerra mediática", por lo tanto, a los señalamientos en su contra, recordó que es diputada orgullosamente emanada de Acción Nacional.

"Es una guerra mediática que se quiere hacer. Yo siempre he aclarado, yo soy diputada del PAN, orgullosamente emanada del Partido Acción Nacional y no solamente de este proceso. Yo tengo una militancia panista de hace muchos años, soy capacitadora nacional del Partido, creo en la institución. Pero más allá de unas siglas, para mí la convicción y la doctrina del partido es una forma de vivir. Por eso para mí no es complicado el actuar conforme a lo que corresponde y a lo que dicta mi partido, porque es una forma de ser" añadió.

A lo cual, retó a Ortega Ruiz que si tiene algo que decir: "que lo diga de frente sobre todo con pruebas".

Calificó la situación en la fracción parlamentaria o en el Comité Estatal como un "Club de Toby", en donde los que no comparten las ideas de los coordinadores terminan disndo excluidos.

"Es como un Club de Toby. Es muy triste y muy lamentable, pero a todo este tipo de situaciones nos vamos a enfrentar ahorita que estamos a punto de iniciar un proceso interno en el partido. Pero bienvenido el debate y la diversidad de ideas", añadió y rechazó militar en un grupo diferente al del partido donde siempre ha militado.

"Creo que como ha existido en todos los procesos, va a existir una diversidad de grupos o diferentes partidos o que van a buscar afinidades o intereses, es muy fácil utilizar una frase y decir: esa persona que no está conmigo, está con ellos. Porque es la manera más fácil de encontrar culpabilidades que no se demuestren, son temas que se deben de demostrar, como en este caso, debería haber pruebas.

No acatan los principios del PAN: Ortega

Por su parte, Monserrat Ortega Ruiz refirió que la guerra mediática contra su compañera de bancada no debilita a Acción Nacional, aunque justificó que si existen grupos, es porque muchos de los simpatizantes no "acatan" los principios del albiazul.

"En Acción Nacional siempre ha habido diferentes grupos y eso no nos afecta en nada. En la bancada tenemos varios grupos. No se trata de grupos, no se trata de un tema de dirigencia, se trata de que muchas veces no se acatan los principios de Acción Nacional y eso es donde yo no estaré de acuerdo. Pero no tanto por diferencias por grupos al interior del partido, creo que eso es parte de la democracia y se tiene que ir fortaleciendo la vida al interior del Acción Nacional" abundó.

Por lo anterior, reconoció que los principios fuertes y contundentes de Acción Nacional propicia una oposición totalmente responsable, aunque sí lo debilita un abierto "coqueteo" con Morena, el rival en el poder.

"Difiero de la forma de pensar de mi compañera diputada (Nora Jessica Lagunes) y sin embargo se dio este tipo de confrontación en redes sociales. Pero bueno, definitivamente creo que estamos en un momento de fortalecer la vida interna del partido y si quiero aclarar que no tengo nada en contra de ningún diputado o diputada que diste de mi pensamiento. Ni mucho menos que haya una cuestión de grupo al interior del partido" refirió.

Además, nuevamente calificó de argumentos inválidos relacionarla con su esposo, José de Jesús Mancha Alarcón, y refirió que como mujer, posee su propio trabajo y trayectoria.

"No es un argumento válido para mí, pero para ninguna mujer. Todas las mujeres tenemos nuestro trabajo y trayectoria propia y a lo largo de la historia de la vida de las mujeres no hemos tenido un trato igualitario ni paritario. Seguiré luchando porque cada día las mujeres seamos concebidas por nuestro propio ser e individualidad, tanto como lo vengo haciendo en Acción Nacional desde hace 20 años que soy militante, ahora soy Consejera Nacional", afirmó y citó de ejemplo que en su municipio, Tuxpan, recibió votación unánime para fungir como delegada en el Consejo.

"Y no se debe al liderazgo de mi presidente estatal Pepe Mancha si no, se debe precisamente a que las mujeres vamos incursionando y ganando espacios públicos, lo celebro y quisiera que todas las mujeres siguieran avanzando" añadió.

Ortega Ruiz desestimó una posible disputa por el poder en el Partido, debido a que todavía no se conoce con certeza si participarán, o no, los mismos candidatos en la nueva elección del Comité Ejecutivo Estatal.

"No. Sabemos que todavía no tenemos quiénes van a ser los candidatos, si van a ser los mismos o van a ser otros. No se trata por una disputa por el poder, mucho menos y soy respetuosa de todas mis compañeras y compañeros. Yo creo que puedes pertenecer al partido político que quieras y además la diferencia de ideas es bienvenida

"Sin embargo, lo que yo no estoy de acuerdo es que pertenezcas a un partido político y hagas trabajo de otro. (...) Yo creo que se debe fortalecer siempre la vida de los partidos y puedes estar en diferentes partidos políticos y seguir luchando por causas sociales. Lo que no se vale es que estés en un partido político y trabajes para otro partido" enfatizó.

Advirtió, nuevamente, que el Gobierno de Veracruz, hoy en poder de Movimiento de Regeneración Nacional busca injerencia en varios partidos políticos y comienza a introducirse en la vida política de ellos.

"En este caso Acción Nacional jamás lo ha podido controlar y sí me preocupa que desde los tribunales ha estado interviniendo, lo sabemos y tenemos conocimiento. Lo que yo digo a Morena es que respeta la vida interna e interpartidista de Acción Nacional", dijo y reforzó dicha hipótesis con el hecho de que desde su candidatura a gobernador, Cuitláhuac García Jiménez tocó el tema de la elección interna del partido.

"No tiene por qué meterse, que se meta con los temas de seguridad que son los temas que importan, principalmente los feminicidios, que dice que no hay y que no va a aplicar políticas públicas" finalizó.

Un pleito de "Grupos"

La disputa entre el "grupo" de Sergio Hernández Hernández, coordinador de la bancada de Acción Nacional, con el "grupo" de Enrique Cambranis Torres representa uno de los temas sin solución al interior no sólo de la fracción parlamentaria, sino de todo el Comité Estatal del PAN.

Lo anterior, enmarcado con la disputa entre José Mancha Alarcón, del grupo de Sergio Hernández, contra Joaquín Guzmán Avilés, del grupo de Cambranis, por el control del partido a nivel estatal. Un resultado a favor de Mancha o de Guzmán afectaría directamente la coordinación del Grupo Legislativo de Acción Nacional.

El pasado 9 de noviembre, Cambranis insistió en que de resultar Joaquín Guzmán Avilés ganador en la contienda, representaría una alteración en la bancada panista, con un consecuente cambio del coordinador.

El 15 de abril, Joaquín Guzmán enfatizó que Sergio Hernández no realizó un buen trabajo como el coordinador de los diputados, a lo cual, urgió a la designación de Enrique Cambranis al frente d ella bancada.

Si bien Sergio Hernández no respondió de inmediato a los ataques, el pasado 17 de julio anunció que tanto Cambranis como Nora Lagunes quedaban fuera de la bancada de Acción Nacional, además solicitó a la dirigencia estatal del blanquiazul proceder con la expulsión del organismo de Cambranis Torres como de Nora Jessica Lagunes.

Apenas este lunes la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN designó al Comité Directivo Estatal Interino y a la Comisión Electoral Organizadora, responsable de la nueva elección para renovar la dirigencia estatal del blanquiazul en Veracruz.

Adriana Aguilar Ramírez tomará la dirigencia de forma interina hasta la elección del nuevo presidente y como presidente de la Comisión Organizadora Electoral se designó a Víctor Manuel Ramírez Aguilar.