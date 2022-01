Diputada que dio positivo a covid es obligada a ir al congreso de Tamaulipas, acusan

CD. VICTORIA.- La diputada Leticia Vargas, quien dio positivo a una prueba de covid-19, fue obligada a acudir al Congreso de Tamaulipas por el presidente de la Junta de Coordinación Política local, Armando Zertuche Zuani.

Adrián Oseguera Kernion, alcalde de Ciudad Madero, denunció la presión hacia la legisladora, de acuerdo con información de El Heraldo de México.

"Armando Zertuche obligó a ir a la diputada Leticia Vargas llena de Covid, la obligó ir al Congreso hoy, porque pensaba que yo no la dejaba ir porque tienen unas leyes que aprobar. No le creyó que tiene covid, y no se vale, ahorita se encuentra hospitalizada", dijo el edil en entrevista.



Oseguera agregó que quiso comunicarse con Armando Zertuche pero no le contestó las llamadas.

Aseguró que el estado de salud de la diputada Vargas se vio complicado por el viaje de Ciudad Madero a la capital tamaulipeca.

"Leti fue porque pensaron que me iban a echar la culpa a mí y ahí están los resultados", dijo el presidente municipal.

El alcalde de #CdMadero @AdrianOsegueraK denunció que el diputado de @PartidoMorenaMx en el @CongresoTams @zertuchezuani obligó a la diputada Leticia Vargas a acudir a la sede pese a ser positiva a #COVID19; ella se encuentra hospitalizada en estos momentos.#Tampico #CdVictoria pic.twitter.com/QI87MxkXyZ — Carlos Juárez (@carlosjuarez22) January 20, 2022

ACUSAN A ZERTUCHE DE VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO

La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Imelda Sanmiguel Sánchez denunció que fue amenazada por el presidente del Congreso, Armando Zertuche Zuani, de ser removida de la Mesa Directiva por presuntas irregularidades en el manejo en los procedimientos legislativos durante la sesión de este jueves 20 de enero.

Adelantó que promoverá una denuncia por violencia política de género en su contra.

Zertuche, por su parte, aseguró que no se trató de una amenaza, sino que simplemente le expuso que considera que la legisladora actúa de manera parcial en los procesos del Congreso.

El presidente de la Jucopo de Tamaulipas también rechazó que haya obligado a la diputada Leticia Vargas a presentarse pese a estar contagiada del coronavirus Sars-CoV2, y consideró que lo expresado por el alcalde Oseguera fue debido a una mala información que recibió, pero ya tendrán tiempo de aclarar la situación.

