Diputada pide coperacha para el ''pollotón''

REDACCIÓN 05/12/2018 06:45 a.m.

Mediante un video publicado en su cuenta de Twitter, la diputada federal de Puebla por Encuentro Social, Nay Salvatori, pidió a sus seguidores depositar en su cuenta dinero para comprar ''miles de pollos'' para regalar durante Navidad.

De acuerdo con la diputada el "pollotón" tiene como objetivo repartir pollos rostizados a las comunidades marginadas.

"Viene el pollotón Quien le entra?", así escribió en su cuenta, "Tengo más de 200,000 seguidores con un peso que me depositen podremos comprar miles d pollos más pa dar esta Navidad a los que menos tienen. Si no pueden apóyame compartiendo este mensaje", se lee en el mensaje en el que además se muestra un número de cuenta bancaria.

La diputada aseguró que la aportación es voluntaria y explicó que se publicaran los tickets de compra, ''no crean que me lo voy a clavar y después me van a ver en Dubai de vacaciones'', explicó en el video la diputada del PES.

No es la primera vez que Salvatori levanta polémica con sus propuestas, en pasadas ocasiones invitó a sus seguidores a fumar mariguana y por impulsar normativas para cancelar la fiesta brava.

Con información de El Sol de Puebla





