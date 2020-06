Diputada enfurece y llama a compañeros "pinche bola de nacos" +Video

MORELIA.- La diputada de Morena, Mayela del Carmen Salas Sáenz, se enfureció y llamó a compañeros de bancada el Congreso de Michoacán, "pinche bola de nacos".

El arranque de la legisladora fue transmitido en vivo durante la sesión virtual del pleno, mientras se discutía un punto de acuerdo que ella había presentado.

En el documento, Mayela del Carmen Salas, pedía al Poder Ejecutivo estatal más recursos para atender a mujeres víctima de violencia.

Diputada enfurece y llama a compañeros "pinche bola de nacos" durante discusión por video conferencia #Video #IR https://t.co/P4UqeaHMjN pic.twitter.com/JDkHjM3gDe — La Silla Rota (@lasillarota) June 25, 2020

Dos de sus compañeros de bancada votaron en contra y el resto se abstuvieron, lo que molestó a la diputada local, quien era advertida del rechazo vía telefónica.

Salas Sáenz olvidó silenciar el micrófono de su computadora en la transmisión en vivo y su comentario interrumpe al secretario de la mesa directiva, Humberto González...

"Ahí está (inaudible)... no te apoyaron... y a mí que chingaos me importa que me apoyen pinche bola de nacos", dice la diputada local en la llamada, durante la transmisión en vivo de la sesión del pleno.

De inmediato otra diputada suelta un "ay, ay, ay", mientras que los demás compañeros de Legislatura se ríen de las frases de Mayela Salas.