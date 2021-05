Diputada de Morena en Sinaloa se suma a Mario Zamora + VIDEO

"Mario es un hombre con valores, que no miente, que no roba y que no traiciona", afirma la legisladora Flora Miranda, quien se unió al equipo del aliancista. Fotos Juan Ramírez

CULIACÁN.- La diputada local morenista, Flora Miranda Leal, anunció su incorporación al proyecto del aliancista Mario Zamora Gastélum y con ella, un equipo de alrededor de mil activistas que participan en su estructura y que venían trabajando a favor de Morena pero ahora lo harán por un proyecto ganador con "un hombre que no roba, que no miente y que no traiciona".

La legisladora se incorporó a esta alianza al adherirse a las filas del PRD, cuyo líder nacional, Jesús Zambrano, le dio la bienvenida y dijo que es claro que "Morena se desmorona".

#Video | La diputada local morenista, Flora Miranda Leal, anunció su incorporación al proyecto del aliancista Mario Zamora Gastélum: "es un hombre con valores, que no miente, que no roba y que no traiciona". #yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/I8MZQvHSyL — La Silla Rota (@lasillarota) May 1, 2021

Quien tiene el conocimiento para gobernar Sinaloa, los méritos, la capacidad, las soluciones para los problemas de los sinaloenses, es Mario Zamora Gastélum, aseguró el presidente del PRD, Jesús Zambrano.

Desde la emblemática plazuela independencia de Guasave, para sostener un encuentro con ciudadanos y simpatizantes del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, afirmó que, las encuestas le están dando claramente la ventaja a Mario Zamora Gastélum, para ganar las elecciones.

"Estamos con paso de vencedores... y eso los hace desesperarse, les vamos a ganar en Sinaloa, vamos a cambiar la correlación de fuerzas ganando con Mario Zamora y vamos a cambiar la correlación de fuerzas en el país, porque se lo merece México", indicó.

En este evento, la diputada local por Morena, Flora Isela Miranda Leal, anunció que se integra al proyecto ganador de la alianza, "Va por Sinaloa", pues señaló que está al frente Mario Zamora Gastélum, un hombre con valores, que no miente, que no roba y que no traiciona.

"Aquí quiero hacer público mi incorporación a esta gran alianza, soy una mujer de decisiones firmes, congruente con mi quehacer político, y en esta ocasión, hay decisiones que se tienen que tomar y a tiempo", explicó.

Jesús Zambrano Grijalva, señaló además que Morena se está desmoronando, pues se han estado sumando personas de otros partidos a la alianza "Va por Sinaloa", al sentirse decepcionados y traicionados.

"Aquí están abiertas las puertas, aquí en la coalición "Va por Sinaloa" y "Va por México", están abiertas las puertas para que caminemos juntos".

En su participación, el abanderado de esta alianza, Mario Zamora Gastélum, aplaudió la decisión y valentía de la diputada de Morena, Flora Isela Miranda Leal, pues consideró que su actuar, representa cómo es la mujer sinaloense.

"A Flora le importa Guasave, le importa Sinaloa, y representa lo que es la mujer sinaloense, entrona, valiente, que no se deja llevar por el canto de las sirenas, y que nunca le va a gustar que alguien le quiera ordenar", dijo.

Mario Zamora Gastélum, argumentó que la gente se está dando cuenta que en Morena está la mentira y la incongruencia porque no hay propuestas.

En cuanto a Guasave, el próximo gobernador reiteró que le va a ir muy bien, comprometiéndose a darle continuidad a la obra del dren San Joachín y otras obras de sentido social.

"Nos comprometemos a puras cosas que podemos cumplir, no venimos a echar mentiras... estamos en un proceso de evolución, donde solo nos comprometemos a lo que sí podemos cumplir".

En este encuentro estuvieron presentes el dirigente del PRD en Sinaloa, Marco Aurelio Vázquez; el presidente del PRI, Jesús Valdés Palazuelos; y del PAN, Juan Carlos Estrada Vega; además el ex alcalde de Culiacán, Aarón Irizar y los empresarios Eduardo Barrantes y Miguel Taniyama.

esc