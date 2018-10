Dinero "sobrante" del Sistema de Justicia Penal pasará a Salud, pese a inseguridad

ROBERTO BARBOZA SOSA 16/10/2018 01:04 p.m.

VILLAHERMOSA, Tabasco.- Para tapar algunos hoyos que mantienen quebrado al sector salud, el gobernador Arturo Núñez Jiménez, tomará recursos: 125 millones de pesos, del sobrante de un empréstito destinado a la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), pero que, inexplicablemente no se utilizaron en tres años.

Este jueves, el Congreso del estado, con mayoría absoluta de Morena, aprobó la solicitud del gobernador Arturo Núñez Jiménez, de tomar ese dinero que estaba destinado a diversas acciones del NSJP, y ahora lo reasignará a "inversiones públicas productivas" en el rubro de Salud.

En octubre del 2015, el gobernador perredista obtuvo la autorización del Congreso para contratar un crédito bancario por 450 millones de pesos, que se amortizarían con los ingresos fiscales ordinarios del estado en un plazo de diez años, dinero que se destinaría a apoyar la implementación del NSJP.

La directora de Análisis y Estadísticas del Observatorio Ciudadano de Tabasco (OCT), Julia Arrivillaga Hernández, lamentó la despreocupación y falta de concientización del gobierno nuñista, en el tema de la seguridad de los tabasqueños, pues no aplicaron esos recursos.

Calificó de grave y como una falta de respeto, el hecho de que estuvieran "guardados" esos millones de pesos, cuando existen precariedades en policías preventivos, Fiscalía y juzgados.

Los altos índices delictivos que registra Tabasco, como tener la tasa más alta nacional en robo con violencia, no justifican que estuviera ese dinero sin utilizarse, condenó la directiva de OCT.

Señaló que en materia de capacitación a policías preventivos y ministeriales, fiscales y en juzgados, fue deficiente. Igual los primeros respondientes siguen sin poder elaborar el Informe Policial Homologado y no se les dota de los "kits" para efectuar su labor de acordonar las zonas del delito y levantar evidencias fotográficas.

Aunque votaron a favor de la aprobación, la bancada minoritaria del PRI criticó la crisis existente en sistema hospitalario y en general en el sector salud, y que a dos meses de termine este gobierno, decidieran utilizar los 125 millones de pesos.

Las bancadas de Morena y PRD, no defendieron su voto a favor, y solo los diputados priistas Gerald W. Herrera, Nicolás Bellizia y Katia Ornelas, exigieron las comparecencias de los secretarios de Finanzas y del de Salud del estado, y expliquen la razón de tantas carencias y que no puedan corregirlas.

El diputado priista Nicolás Bellizia dijo que votaban a favor "por la crisis desastrosa que padecen los hospitales; por pacientes que no han sido atendidos por la falta medicamentos" y han padecido precisamente esta ineficiencia del Gobierno.

Citó que seguramente no se ha pagado, por mencionar un ejemplo, alrededor de 20 millones de pesos por el mantenimiento del Acelerador Lineal del Hospital ´Juan Graham´, y así deben haber otros montos que se deben a muchos de los proveedores del Sector Salud en este año.

