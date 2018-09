DIF Tamaulipas organiza torneo con causa

JUAN RAMÍREZ 23/09/2018 11:51 a.m.

“Nuestros Niños, Nuestro Futuro”, actualmente este programa atiende a cerca de mil 700 menores en distintos municipios de la entidad, con apoyos integrales a los menores en salud, educación, seguro de vida y alimentación; ayuda a los familiares que cuidan de ellos, con empleo, incentivos económicos y regularización de la tutoría, entre otros

Por segundo año, el Sistema DIF Tamaulipas y el Gobierno del Estado llevaron a cabo la Copa Tam, Golf con Causa, celebrada en las instalaciones del Club Campestre de Tampico, gracias a la cual se recaudaron poco más de 10 millones de pesos a beneficio del programa “Nuestros Niños, Nuestro Futuro”, a través del cual se brinda atención integral a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad producto de casos de violencia.

El torneo de golf se jugó bajo la modalidad de Fivesome A Go- Go y contó con la participación de 220 golfistas en 44 equipos provenientes de los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Victoria, El Mante, Tampico, Madero y Altamira, lo que motivó un ambiente de convivencia y esparcimiento entre los competidores a favor de la niñez tamaulipeca.

La inauguración del evento deportivo fue presidida por la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, quien fue acompañada por el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

“Quiero agradecer a mi esposa Mariana y a todo su equipo de trabajo por impulsar este programa único en su tipo a nivel nacional que apoya a todos esos niños que por la barbarie de los violentos quedaron en condiciones de orfandad, que no tienen quien vea por ellos y que a través del DIF Tamaulipas se les otorgan becas, apoyo alimentario y seguimiento a cada uno de ellos para que en un futuro puedan ser mujeres y hombres de bien”, indicó el mandatario estatal.

“Nuestros Niños, Nuestros Futuro” es un modelo de atención único en el país y trabaja en forma coordinada con distintas Secretarías del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con el objetivo de proteger y brindar apoyos integrales a los menores en temas de salud, educación, seguro de vida y alimentación; ayudando a los familiares que cuidan de ellos, con empleo, incentivos económicos y regularización de la tutoría, entre otros.

Actualmente este programa atiende a cerca de mil 700 menores en distintos municipios de la entidad.

"Esto no sería posible sin el apoyo de la sociedad tamaulipeca, de los sectores productivos, de los núcleos religiosos y de eventos de esta naturaleza que nos permiten recaudar fondos para aplicarlos adecuadamente. Siéntanse orgullosos de ser parte de la reconstrucción del tejido social de Tamaulipas”, afirmó García Cabeza de Vaca.

Los ganadores del torneo fueron premiados la misma noche de este sábado tras la conclusión del evento.





