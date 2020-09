Diego Bataglia alegra las calles de Hermosillo con tango y violín

HERMOSILLO.- El ritmo del tango resuena en las calles de Hermosillo. El joven Diego Bataglia sostiene en sus manos a su acompañante de todos los días: su violín. De este instrumento emana la armoniosa melodía de Por una cabeza, del compositor argentino Carlos Gardel.

También lee: "A los narcotraficantes se les debe fusilar", alcaldesa de Hermosillo

Desde que inició la pandemia por covid-19, hace casi seis meses, el músico de 26 años se instala en una banqueta, fuera de un comercio o simplemente en la vía pública para dar un poco de alegría a las personas durante estos tiempos difíciles.

Pero, también busca el sustento de cada día para su familia, con los pesos que las personas que pasan por ahí le aportan en su estuche que porta la leyenda: Sería un gusto su cooperación.

"Me quedé sin trabajo. Yo soy músico, trabajaba para un colegio privado, también soy licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero me he dedicado más a la música. Ahora en esta pandemia dejó de haber eventos sociales, culturales, donde yo tocaba y se cerraron todas las oportunidades que tenía", cuenta en entrevista a La Silla Rota.

Con el violín en sus manos, Diego relata que antes de que se confirmara el primer caso en Sonora, el 16 de marzo, ya tenía al menos 26 eventos agendados para tocar, pero tras declararse la emergencia sanitaria por coronavirus, todos fueron cancelados.

A pesar de que este estado norteño ya se encuentra en semáforo amarillo, aun no se incluye la reactivación plena de presentaciones culturales, por el riesgo al contagio.

Por eso, el violinista tomó la decisión de salir a las calles para buscar cómo sobrevivir durante estos meses y apoyar a su mamá, abuela y hermanos con los gastos de la casa y sus medicamentos.

Todo el dinero lo uso para apoyar a mi familia. Tienen enfermedades, lo uso para comprar las pastillas, pagar la luz, hay muchas cosas en la que se ocupa ese dinero. La pandemia esta gruesa, nos afectó económicamente a todos los sonorenses, todos los mexicanos

Como él, otros compañeros violinistas, guitarristas o cantantes, han tenido meses difíciles, sin ingresos ni trabajo fijo de donde obtener para pagar sus gastos, en especial los recibos de luz eléctrica, que las altas temperaturas y el confinamiento hizo que se incrementaran hasta en 3 mil pesos.

Además, vive con dos adultas mayores, su mamá de 66 años y su abuela, de 88 años, quienes tiene enfermedades que requieren constantemente de medicamentos y consultas.

Para Diego, el sector cultura y en especial los músicos, han quedado en el olvido en la reactivación económica. Considera que hay más riesgo de contagio en comercios donde no cumplen con las medidas, que en alguna presentación musical.

Deben ser estrictos en la cuestión de seguridad, la salud es primero, pero hay otros giros de negocios, que no llevan los protocolos, no usan cubrebocas, ni tienen gel antibacterial; entonces tengo cierto disgusto, ver ese tipo de acciones y que la economía del músico no se puede reabrir, entonces, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Nos han dejado atrás en la apertura económica

"TOCAR MÚSICA NO ES UN DELITO"

A pesar de las dificultades económicas que enfrenta por la pandemia de coronavirus, Diego Bataglia se ha enfrentado a situaciones adversas en los lugares donde toca.

El violinista busca lugares donde hay más movilidad de personas, como los supermercados. En una ocasión se instaló en uno de ellos y tocó sin problema durante un día; pero, la siguiente vez llamaron a los guardias de seguridad para retirarlo.

La primera vez que me corrieron fue en el Sam´s, y la verdad, se me hizo gacho porque ya había ido una primera vez y no había habido problema, ya la segunda, le llamaron a seguridad. No me dio coraje que me hayan corrido, es propiedad privada, pero sí la discriminación a la música, porque había otra gente haciendo negocio ahí afuera y no los corrieron a ellos, corrieron al violinista

La segunda vez que Diego fue retirado de un lugar por tocar su violín, fue nuevamente en un supermercado. Ese día dos patrullas llegaron con él para exigirle que dejara de hacer música.

"Llegaron dos patrullas por mí, como si fuera un delincuente y yo no estoy haciendo nada delictivo, hubiera preferido que me dijeran que no podía estar ahí a hablarle a la policía, se hizo un circo muy grande afuera, me tuve que retirar, yo soy muy pacífico y las maneras no son las adecuadas", cuenta.

Mientras no se normalicen los eventos culturales, el violinista seguirá en busca de lugares donde le permitan darle ritmo a la ciudad con los tangos de Carlos Gardel y ganar el sustento para su familia.