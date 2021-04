Diana, hija de dos activistas asesinados en Guerrero, busca ser diputada local

CHILPANCINGO.- Diana Itzel Hernández Hernández, es candidata de Morena a diputada local por el Distrito 25, uno de los más violentos del país.

También lee: Detecta INE precandidatos fantasma en Guerrero

El Distrito 25 comprende dos municipios de la Montaña baja de Guerrero; Chilapa y José Joaquín de Herrera, convertidos en zona de guerra por grupos políticos coludidos con dos organizaciones criminales antagónicas, Los Ardillos y Los Rojos.

Diana Itzel Hernández, de 34 años de edad, es de Chilapa, del barrio de la Villa, estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la UAGRO y es Maestra en Educación por el ISEP.

En su página de Facebook escribió su presentación y sus motivos para ser diputada:

"Soy Diana Itzel Hernández; soy hija de Lucía Hernández Dircio y de Ranferi Hernández Acevedo, a quienes estoy segura que muchos de ustedes conocieron.

Mi mamá, la maestra Luci, como era conocida por la mayoría de la gente, trabajó muchos años en la secundaria técnica de Chilapa; fue una persona dedicada a su trabajo, a nuestra familia y a nuestras costumbres chilapenses, como ir a misa y participar de nuestras celebraciones; ella siempre nos inculcó la educación y el trabajo para salir adelante.

Hola a todas y todos. El día de hoy, 4 de abril, iniciamos nuestra campaña por la Diputación Local por el distrito 25... Publicado por Diana Itzel Hernandez en Domingo, 4 de abril de 2021

Mi papá, Ranferi Hernández, fue un reconocido luchador social, que desde el año de 1987 decidió participar en la política, siempre con el propósito de luchar por nuestra gente, principalmente por los campesinos e indígenas. Gracias a su lucha, y a la organización de los pueblos, consiguió muchos apoyos como escuelas, centros de salud, fertilizante, construcción de puentes y caminos, proyectos productivos; en el año 2016 mi papá fundó la coordinadora Pro AMLO para apoyar a López Obrador en las elecciones del 2018, lo cual le fue impedido porque le arrebataron la vida; siempre nos inculcó el sabernos defender y ayudar a nuestra gente".

La candidata, casada y madre de dos hijos, señala que ha trabajado en San Lucas Teocuitlapa, municipio de Atlixtac, en Hueycantenango y en Chilapa.

"Les quiero comunicar que he decidido participar en el proceso interno de Morena para la elección de los candidatos por el distrito XXV que corresponde a los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera.

Mi compromiso de participar en este proceso es para, desde el poder legislativo, impulsar propuestas para regresar la paz y la tranquilidad a nuestras familias.

Lamentablemente, como muchas familias de la región, me ha tocado perder a seres queridos, el cual es un dolor colectivo que ya no queremos que continúe. Como ha dicho nuestro Presidente, Andrés Manuel López Obrador, esta situación no se va a terminar con más violencia sino con fuentes de trabajo, educación y proyectos productivos para la población; las cuales impulsaré desde la legislatura local. No tengo ninguna ambición personal; quienes conocieron a mi mamá y a mi papá saben que como familia siempre hemos visto por nuestra gente. Tenemos un legado que cumplir y un enorme cariño por nuestra tierra y nuestra gente. Mi compromiso es servir al pueblo".

Diana Itzel arrancó su campaña en Chilapa, en el barrio donde nació y creció, donde la vivienda de sus padres está abandonada, pues por el peligro que representaba, nadie regresó a habitar ahí.

esc