Diana era estudiante de UAN y fue asesinada en su casa

Diana Carolina Raygoza Montes, una estudiante Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) quien se encontraba cumpliendo con el confinamiento por la pandemia del covid-19 fue asesinada en su casa en la colonia Morelos.

Tras conocerse del feminicidio de Diana, a través de redes sociales fue lanzado el hashtag #JusticiaParaDiana que se ha vuelto tendencia para presionar a las autoridades para dar con el asesino de la estudiante e la carrera de Derecho en la UAN.

Diana de 21 años de edad fue encontrada muerta al interior de su casa, con signos de violencia sexual y heridas por arma blanca.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado hay indicios en la escena del crimen que por el momento no serán revelados, para no entorpecer la investigación.

Diana vivía con familiares, pero que llevaba días sola en el domicilio.

En agosto de 2019, Diana narró en su cuenta de Facebook un episodio de acoso, que vivió en una parada de transporte público cercano al instituto.

''El tipo me sigue y me ve el pecho con mirada penetrante, me dice que si quiero una bebida que el me la invita, le digo que no y comienza a acercarse cada vez más para en una ocasión intentarme besar, no saben el asco y la incomidad que sentí [...]'', expresó.

La UAN condenó el asesinato de su alumna y solicitó a las autoridades correspondientes que investiguen el feminicidio y sancionen al culpable.

A su vez, el líder de la Federación de Estudiantes de dicha universidad, Aarón Verduzco, criticó en sus redes sociales la falta de seguridad.

Con información de El Imparcial

(Karla Alva)