¿Detuvieron al secretario del fiscal de BC por cruzar drogas a EU?

La Fiscalía de Baja California aclaró que ex agente del Ministerio Público, Octavio Andree “N”, detenido el pasado 8 de junio en la garita de San Ysidro, Estados Unidos con 45 paquetes de metanfetamina no era secretario particular del fiscal Ricardo Iván Carpio Sánchez, precisó la dependencia.

Octavio “N”, era personal actuante de esta Fiscalía y estaba adscrito a la Fiscalía Especializada en Adolescentes, área en la que desempeñaba sus funciones y antes de ser dado de baja, por un número excesivo de faltas, s e encontraba realizando funciones administrativas dentro de la Fiscalía con relación a proyectos de su área de adscripción, además de apoyar al titular de la coordinación de gabinete en algunas tareas adicionales.

La Fiscalía General del Estado (FGE), informa sobre el ex empleado de esta institución de nombre Octavio Andree “N”., detenido en días pasados por autoridades estadounidenses.

Nota completa: https://t.co/03fAHfZjRO pic.twitter.com/TOKUThwMwW — Fiscalía General del Estado de Baja California (@FGEBC) June 20, 2022

Su última aparición pública, ante medios de comunicación fue el pasado 2 de junio en la conferencia de presa sobre los resultados de un rescate de una mujer secuestrada y el arresto de dos de sus captores en la ciudad de Tijuana.

Tras la detención de este ex funcionario, la Fiscalía del Estado informó que no tolerará acto alguno de “corrupción o mal comportamiento” que atente contra el objetivo de procurar justicia a favor de los bajacalifornianos.

Además, la Fiscalía informó que en todo momento se ha trabajado con las autoridades de Estados Unidos con el fin de coadyuvar en las investigaciones que se consideren necesarias para hacer justicia en este caso.