Detienen a presunto violador de conductora de TV en Acapulco +VIDEO

CHILPANCINGO.- La Fiscalía de Guerrero informó que se ejecutó una orden de aprehensión en contra de un sujeto identificado como Eduardo "O" por el delito de violación; se trata del hombre que fue acusado por la conductora Danny Berriel.

También lee: Crecen casos de violación, acoso sexual y violencia familiar en 2020

La conductora de televisión confirmó a través de su cuenta de Instagram que el hombre al que señaló de haber abusado de ella había sido detenido.

Las autoridades informaron que se efectúan trámites para el traslado a Acapulco de Eduardo "O" para su puesta a disposición del Juez correspondiente.

#Fiscalía de #Guerrero y @FiscaliaCDMX ejecutan orden de aprehensión en contra de Eduardo "O" por delito de Violación de víctima de identidad reservada, se efectúan trámites para traslado a #Acapulco y puesta a disposición de Juez correspondiente pic.twitter.com/Q0iah6A1s6 — FGE Guerrero (@FGEGuerrero) March 7, 2021

La conductora Danny Berriel publicó un video en el que denunció que fue abusada en marzo de 2020, cuando ella asistió a una reunión en Acapulco junto con Gonzalo Peña, con quien ella salía en ese momento.

La actriz señaló al amigo de Gonzalo Peña como el responsable de haberla violado, es decir a Eduardo.

Danny Berriel contó que tras una incómoda conversación con los dos hombres decidió irse a descansar a su habitación, pero ellos fueron detrás de ella, la tocaron, aunque ella fue muy insistente en decirles que no quería.

No olviden sus caras ellos violaron a Danny ella puso una denuncia hace un año y no es justo que Eduardo Ojeda y Gonzalo Peña sigan como si nada tranquilamente mientras la chica está viviendo lo que le sucedió VIOLADORES MERECEN ESTAR PAGANDO!#JusticiaParaDanny pic.twitter.com/fj5ct7fnW8 — Itzel ? (@lapumista) March 6, 2021

Berriel comentó que el sujeto identificado como Eduardo "O" la persiguió por la habitación hasta que finalmente decidió irse.

La actriz explicó que después de un rato se quedó dormida y cuando despertó Eduardo estaba abusando de ella. Danny Berriel señaló que Gonzalo Peña estaba ahí en la misma habitación, en otra cama, y no hizo nada.

"Cuando me di cuenta que era él entré en shock. Tomé consciencia cuando él me dijo algo asqueroso y ahí me di cuenta de que estaba siendo violada", contó la joven.

"El 14 de marzo de 2020 me violaron en Acapulco", "tuve que contar la historia demasiadas veces", denunció Daniela.

A casi un año después de realizar su denuncia, decidió hablar para señalar que los implicados siguen libres y que recibe mensajes tanto ella como su hermana de parte de Gonzalo Peña.

Lamento subir este video por este medio pero es la última salida que encontré para yo poder estar segura y libre. Gracias a todas las personas que han estado conmigo en este proceso! Hoy por fin decido ser valiente, ahora quiero ser libre

Cuando Gonzalo Peña y el otro hombre se fueron, Daniela Berriel recogió sus maletas y se fue de la casa y ese mismo día acudió a las autoridades para denunciar y que le hicieran los exámenes físicos.

#JusticiaParaDanny