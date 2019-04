Detienen a judicial por caso Marín-Cacho

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 17/04/2019 08:45 a.m.

PUEBLA.- "Me aseguraron que querían pasar a ver el mar en la noche; me preguntaron si sabía nadar, y uno de ellos habló sobre ´la gente que se ahoga´. Me preguntaron por mi libro ´sobre un pederasta´ y hablaron sobre cómo en las cárceles se viola a los que se meten ´en eso´. A mí me llevarían a la cárcel, escribió la periodista Lydia Cacho sobre su traslado, luego de que ministeriales de Puebla la detuvieron en Quintana Roo y la trajeron a Puebla. Esta semana, uno de los elementos que ejecutaron su detención fue privado de la libertad: Juan Sánchez Moreno, exjefe de Mandamientos Judiciales durante la administración de Mario Marín.

La semana pasada, el Tribunal Unitario de Quintana Roo ordenó al Ministerio Público Federal la búsqueda y aprehensión del exgobernador Mario Marín Torres; del exsubsecretario de Seguridad Pública, Adolfo Karam Beltrán; del empresario Kamel Nacif y Jesús Sánchez Moreno, quien fuera jefe de Mandamientos Judiciales.

Sánchez Moreno habría sido detenido por su presunta participación en la tortura de la periodista Lydia Cacho, por ser el encargado de ejecutar la orden de aprehensión en 2005, emitida por la juez Quinto Penal de Puebla, Rosa Celia Pérez González.

Trascendió que Jesús Sánchez fue detenido en el Estado de México - donde se desempeñaba como comandante en la Secretaría de Seguridad Pública de un municipio- para su traslado a Cancún, escoltado por personal de la SEIDO.

De Mario Marín Torres, el PRI ha evitado confirmar la orden de aprehensión en su contra y justificó que no ha realizado campaña, al lado de su candidato a la gubernatura, Alberto Jiménez Merino, por el periodo vacacional de Semana Santa.

Trascendió que el exgobernador de Puebla, fue amparado por José Luis Nassar Daw, abogado del bufete jurídico Nassar y Nassar.

