Detienen a feminicida que quemó a su pareja en la zona maya de QRoo

Jade discutió con su pareja, cuando éste regresó y no pudo entrar a la casa, la roció de gasolina y la incendió con ella dentro; feministas exigen justicia. Foto Especial

CANCÚN.- Jade Matu era una mujer de 44 años, que vivía en el municipio José María Morelos, en la zona maya de Quintana Roo, trabajaba como mesera en la localidad. En las primeras horas del 2021, su pareja "Miguel U" acudió a la casa de Jade y le prendió fuego, ella se encontraba dentro. El caso de Jade se convirtió en el primer feminicidio de la entidad este 2021.

El municipio José María Morelos se encuentra en la zona sur del Estado, es una de las localidades que comprende la zona maya. Jade Matu vivía en una casa ubicada en las calles Coba y Bacalar.

La madrugada del 1 de enero Jade fue llevada de emergencia al hospital más cercano para recibir ayuda por las quemaduras que su cuerpo sufrió, permaneció hospitalizada por más de cinco días, hasta que el pasado cinco de enero perdió la vida.

Ante el caso, diversos colectivos feministas de Quintana Roo, entre ellas, la Coordinadora de Mujeres Mayas y Marea Verde solicitó a las autoridades investiguen y detengan al agresor, pues aún se encontraba en libertad dentro del municipio.

Este jueves, dos días después de que Jade Matu falleciera, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Oscar Montes de Oca, confirmó una orden de aprehensión contra Miguel U por el delito de feminicidio.

Miguel era ex pareja de Jade Matu, el pasado 31 de diciembre de 2020 habían tenido una discusión que derivó en amenazas contra ella. Unas horas más tarde, el 1 de enero, regresó al domicilio de la víctima pero no pudo entrar. Al no poder ingresar Miguel roció gasolina en diversas partes de la vivienda mientras ella se encontraba dormida y después escapó del lugar.

Jade fue auxiliada por sus vecinos y llevada de emergencia al hospital, ya que presentaba quemaduras de segundo y tercer grado. Se mantuvo luchando por su vida durante cinco días hasta falleció por la gravedad de sus heridas.

En 2020 al menos 14 mujeres fueron víctimas de feminicidio en el Estado, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).