Detienen a cuatro por retén a periodistas en Badiraguato

CULIACÁN.- Tras el incidente del pasado viernes donde hombres armados detuvieron un vehículo en donde se transportaban reporteros que cubrían las actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador en Badiraguato, Sinaloa, el gobierno del estado anunció la detención de cuatro hombres, entre ellos un menor de edad, presuntamente implicados en el retén.

La captura de estos sujetos fue dada a conocer por el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien informó que a estos sujetos les fueron aseguradas armas de fuego, equipo táctico y dos vehículos similares a los que aparecen en el video del retén.

Castañeda Camarillo aclaró que será la Fiscalía General de la República (FGR) quien determine la participación de los detenidos, entre los cuales se encuentra un menor de edad.

Por su parte, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, aclaró que se trató de un retén con sujetos armados, ubicado cerca del camino a Bacacoragua, donde se encuentra desviación hacia Huichiopan. "En el pasado ocurrió esto, no sé porque los medios no habían tenido tanta viveza para dar a conocer esto", dijo el mandatario sinaloense.

EL NARCO-RETÉN

El viernes 28 de mayo un grupo de reporteros fue interceptado por un convoy de 10 hombres armados con AK-47, los llamados cuernos de chivo en la comunidad de Bacacoragua, sobre la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo.

El retén se ubica a unos 30 minutos del rancho La Tuna, donde vive la madre de Joaquín ''El Chapo'' Guzmán, María Consuelo Loera.

De acuerdo con los testimonios, los periodistas fueron sometidos a diversos cuestionamientos de los hombres armados por al menos cinco minutos: "¿A dónde van? ¿No traen armas? ¿Sus cámaras están apagadas?", fueron algunas de las preguntas entabladas.

Tras comprobar su identidad y oficio, el grupo de prensa fue liberado y se le permitió continuar su paso.

Israel Jiménez, corresponsal de Grupo Fórmula en Sinaloa fue uno de los periodistas que viajaban a bordo del vehículo retenido por hombres armados, por lo que contó la aterradora experiencia que vivieron él y sus compañeros que cubrían las actividades el presidente.

"Nos preguntaron a dónde nos dirigíamos y nuestra respuesta inmediata fue que íbamos al evento del presidente", narró el corresponsal.

Jiménez comentó que en ningún momento recibieron amenazas directas por parte de los sujetos armados, los reporteros vivimos de minutos de incertidumbre y miedo.

Afortunadamente, al enterarse que quienes viajaban a bordo de la camioneta eran periodistas, los hombres que instalaron el retén les permitieron seguir con su camino.

AMLO MINIMIZA RETÉN

Durante su gira en Sinaloa, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre el retén instalado por un grupo de personas armadas en las inmediaciones de La Tuna, en Badiraguato y aseguró "no pasó nada y que no hubo ningún problema" con la prensa.

En entrevista con medios locales en la presa Picachos en Mazatlán, Sinaloa, el mandatario dijo que afortunadamente no hubo ningún problema tras el incidente que vivieron los reporteros que lo acompañan en su gira de trabajo.

López Obrador aceptó haber sido informado de ello, pero minimizó el hecho indicando que se trató de una confusión, explicó que esto forma parte de las medidas que algunas comunidades del país han emprendido para hacer frente a la delincuencia.

Con esa misma línea justificó la posesión de armas y equipo militar: pese a que esto es un delito, el mandatario apunto que es una conducta replicada en otros estados, como en Jalisco.

"Eso sucede en Jalisco, en otras partes, está mal, no debe de suceder pero no sólo es el caso de Sinaloa, yo les diría "arriba Sinaloa", expresó.

Ayer, durante la mañanera, el jefe del Ejecutivo culpó a los medios de comunicación por crear un "escándalo".

"Se hizo un escándalo por un retén, esa era la nota principal, y difundir de que hay acuerdos con la delincuencia. Pues no, tuve que decir que yo no era Felipe) Calderón, porque no soy Calderón, él pactó con la delincuencia y él tenía a (Genaro) García Luna de jefe de seguridad y él, en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra", dijo el presidente.









kach