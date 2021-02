Detienen a alcalde de Chiapas por denuncias de violencia de género

Tuxtla Gutiérrez.- David García Urbina, hasta ayer alcalde del municipio de Tapilula protagonizó, por enésima ocasión, un escándalo por violencia en contra de una mujer en un hotel del municipio costero de Tonalá, Chiapas. Esta vez, golpeó, de forma brutal, a quien se presume es su pareja sentimental, la diputada local suplente Fabiola “N”.

Apenas hoy, el fiscal general de la entidad, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó que el ya desaforado primer edil (tras sesión del Congreso local) está en la cárcel de esa localidad costeña, en donde alcanzaría una pena de cinco a ocho años de prisión.

Sin embargo, este servidor público tiene un “negro historial”: apenas en el 2016 fue denunciado por su exmujer, Ana “N”, quien aseguró que fue el mismo Urbina quien “viralizó”, sin su consentimiento, fotografías de ella semidesnuda, lo que solo generó el escarnio de la gente, pues la señalaron de prostituta. No lo llamaron a rendir cuentas. Hace también unos meses, el mismo García se metió en otro lío: golpeó a su esposa e hija, al grado de sacarlas a la calle.

Y apenas el pasado domingo, el munícipe “sacó de nuevo las uñas” y golpeó a su pareja en un hotel “Las Palmas” de Puerto Arista el domingo pasado por la noche, pero aunque al lugar arribaron las corporaciones de emergencia y policiacas, e incluso el caso llegó a manos de la Fiscalía Istmo-Costa de esa región, no hubo una respuesta por las autoridades.

Pero en esta ocasión, dijo el fiscal general, cuentan con las pruebas suficientes para acreditar la relación sentimental y otros detalles dentro de la carpeta de investigación en donde se confirma que la víctima fue agredida. Incluso, se tiene a un testigo clave: personal médico de un hospital tonalteco.

“Hay dictámenes de mecánica de lesiones al interior de los labios y en la nariz, provocadas con los puños del agresor; en cuanto a lo que ella manifestó en unos videos, lo respetamos, pero no queremos caer en contradicciones para revictimizarla, pues sabemos que este tipo de actuaciones es muy común; a esto se le llama síndrome de la mujer maltratada, pues de ser víctima pasa a ser defensora del victimario”, aseveró.

El día que se reportaron los hechos, se aclaró, la FGE no inició una carpeta de investigación, ni fabricación de algún probable responsable con fines políticos. “Nosotros somos muy transparentes en todos nuestros actos de investigación”, dijo Llaven Abarca, quien apuntó que el exalcalde está señalado por otros hechos violentos en su región.

De hecho, apenas el año pasado fue reformado el Código Penal, debido a que el 80 por ciento de las denuncias presentadas ante la FGE por violencia familiar, “terminaban en perdón para los imputados”, lo que le impedía a la autoridad perseguir un delito por oficio.

Las amenazas hacia Fabiola

Al día siguiente de los hechos, Fabiola “N” circuló dos videos breves por Facebook, en los que desmiente que el alcalde la haya golpeado, pero es claro que se contradice. Según expertos y defensores de derechos humanos, el rostro de la legisladora suplente tiene exceso de maquillaje, pues se presume que ocultó las agresiones, y lo más seguro, advierten, es que la hayan amenazado para que “diera la cara”.

“Hola amigos y familiares, quiero hacer público que me encuentro bien de salud, y que lo que está saliendo ahorita en redes es totalmente falso. Yo nunca, ningún problema con el señor David García, y me encuentro bien de salud. Alguien con mala fe hackeó mi teléfono y subió fotos, totalmente falsas, que no soy yo (sic)”, externó la mujer en una grabación de 20 segundos.

Sin embargo, en un segundo video, cuya duración alcanza los 38 segundos, manifestó: “Hola, amigos y familiares, quiero comentarles que me encuentro muy bien de salud; están saliendo ahorita, en las redes sociales, unas fotos donde fue agredida por el señor David García Urbina, lo cual es totalmente falso. Por lo que ven, me encuentro bien de salud, jamás he tenido ningún problema con él, y lo que menos quiero es que me perjudiquen a mí y al señor David García.

“Por favor, hagan caso omiso a las redes sociales; alguien con mala fe hace cosas indebidas con mis fotos, ¡bueno, que no soy! Y están usando fotos de otras personas. Por favor, no se dejen llevar por las redes sociales”.

Te puede interesar “Mi hija no se suicidó, la mataron”: madre de yudoka en Chiapas

A pesar de que se informó de la detención de Urbina el mismo domingo por la noche, a los pocos minutos u horas quedó en libertad. Incluso, la autoridad no brindó información al respecto, por lo que se especula que hubo “acuerdos” con el imputado, a quien se le ha señalado de prepotente y de mantener relaciones estrechas con funcionarios “de peso”.

El mismo lunes, por la tarde-noche, cerca de 26 legisladores del Congreso de Chiapas, entre éstos Aida Guadalupe Jiménez Sesma, cuya suplente es la agraviada Fabiola “N”, emitieron un comunicado, en el que advierten sobre la grave situación que se vive con el tema de la violencia en contra de la mujer.

En dicho documento, externan lo siguiente:

“Hacemos un llamado enérgico a las autoridades correspondientes para que no se quede impune ningún caso de violencia de género, sin importar su cargo y jerarquía dentro del servicio público o político, y se garantice la seguridad e integridad física y sicológica, pero sobre todo que se investigue y sancione eficazmente este tipo de hechos”.

Su llamado sí surtió efecto: se logró, como ya se mencionó, el desafuero de Urbina.

La revictimización de la mujer

En entrevista, Selene Domínguez, activista en el tópico del feminismo en la entidad, lamentó que este tipo de hechos se queden impunes solo porque dicho personaje goza de “compadrazgos” en la esfera política.

Sobre Fabiola “N”, refirió que si elaboró esos videos es porque fue coaccionada, “presumimos que fue manipulada u obligada”. Para ella, es importante entender el porqué las mujeres se desisten de sus denuncias e incluso tratan de desmentir los hechos.

Inclusive, refirió que el ciclo de la violencia es complejo de comprender para aquéllas que no lo han vivido o para todos los hombres. Una mujer maltratada, afirmó, se enfrenta a la presión de su familia para que retire su denuncia, amenaza o manipulación por parte del agresor y escarnio público por “haberse dejado golpear”, como si esa responsabilidad fuera suya.

Otra de las cuestiones que alteran este tipo de situaciones, reveló, es lo que hacen algunos medios informativos que difunden notas sin perspectiva de género, presentan la imagen de quien denuncia y luego se desiste, como una persona irracional, que no sabe lo que quiere, que “le gusta” ser golpeada y, por consiguiente, no merecería la ayuda o atención institucional.

“Esta representación sólo criminaliza a la víctima y hace escarnio público de ella”, aseveró Domínguez, quien también confirmó que Urbina sí fue detenido.

Recordó el caso de Ana “N”, exhibida en el 2016, “no sólo circuló sus fotos íntimas, sino que la golpeaba, y esto lo dijo ella misma, pero no denunció porque tenía mucho miedo”.

En la conferencia de prensa de hoy, el fiscal advirtió que ningún hecho de este tipo quedará en la impunidad y, prueba de ello, advirtió, es que preparan más carpetas de investigación, “la FGE manda un mensaje claro: no habrá tolerancia a la corrupción”.