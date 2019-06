Detectan empresas que emiten facturas falsas en Hidalgo

Siete empresas que emiten facturas falsas –una forma para simular servicios y desviar recursos– fueron detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Hidalgo.

Tras un operativo realizado el 20 de junio, cuyos resultados serán enviados a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), además de derivar en denuncias penales, el SAT detectó 150 compañías que expidieron facturas anómalas: 48 en Ciudad de México, 32 en Jalisco, 19 en Nuevo León, seis en Estado de México y siete tanto en Puebla como en Hidalgo.

En el informe, que presentó este día la directora del SAT, Margarita Ríos-Farjat, en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria destacó el caso atípico de Servicios Científicos Profesionales y Técnicos debido a que registró ingresos superiores al promedio registrado por sus competidores en la entidad federativa.

Los fraudes con facturas falsas

Presentar facturas falsas para comprobar un supuesto servicio es la forma en la que se llevaron a cabo los desvíos de recursos en las Secretarías de Educación Pública y Salud, así como en el subsistema de Radio y Televisión de Hidalgo (RTVH) en la administración del exmandatario José Francisco Olvera Ruiz, según los casos judicializados por la administración de su sucesor, Omar Fayad.

Mediante comprobantes apócrifos de Grip Fórum Arte, Diseño y Cinematografía, RTVH malversó 98.6 millones de pesos en 2012. El modus operandi fue la dispersión del dinero en una persona física y siete empresas falsas, además de simular los servicios, de acuerdo con un informe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que es parte de la carpeta de investigación 12-2016-08419, por el posible delito de peculado de 127 millones 365 mil 58 pesos, en la que están inmersos Carlos Becerril Vargas y Sergio Islas Olvera, extitular de la Coordinación Financiera y exdirector general del subsistema, respectivamente.

Grip Fórum también recibió, a través del Consejo de Promoción Turística de México, dos contratos, identificados con los folios los contratos 59116 y 59098, por 4 millones 83 mil 200 pesos del gobierno federal, en 2011, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.



El primero, de 3 millones 712 mil pesos, fue por supuesto apoyo y equipamiento de locaciones en territorio nacional, para promoción; el segundo, en tanto, de 371 mil 200 pesos, fue por apoyo técnico especializado para la promoción de la Marca País y reforzamiento de la imagen turística de México.

En el dictamen por el caso RTVH, el SAT expuso que Grip Forum no efectuó el entero de retenciones mensuales de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios, por lo que consideró que durante 2012 no tuvo personal y no pudo realizar la difusión de spots. Tampoco tenía bienes que le permitieran cumplir con servicios.

Este mismo modus operandi lo replicó, de acuerdo con la investigación del Servicio de Administración Tributaria, Double Click, que recibió contratos por 23 millones 95 mil 118 pesos, dinero que, a su vez, dispersó en cinco empresas falsas y tres personas físicas, así como la persona física Gilberto Solís Mendívil, que trianguló 5 millones 639 mil 104 pesos que había recibido por servicios que, determinó el SAT, no realizó y por los cuales RTVH presentó comprobantes falsos.