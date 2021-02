Detectan desvío de 20 mdp en DIF Morelos en gobierno de Graco

La Contraloría del Gobierno de Morelos investiga presuntos desvíos cometidos en el Sistema DIF Morelos durante la Administración del perredista Graco Ramírez, cuando su esposa, Elena Cepeda, presidía esa institución.

Alejandra Jarillo Soto, actual directora general del Sistema DIF Morelos, informó que se han detectado irregularidades con el manejo de 10 millones de pesos en 2017 y otros 10 millones de pesos en 2018 que fueron obtenidos a través del cobro de servicios.

Acusan de conflicto de interés en aprobación de presupuesto de Morelos

“Estamos en proceso, los tiempos todavía dan para marzo, que se cumplen los 90 días hábiles como tal para que se puedan tener los primeros avances y respuestas de estas investigaciones, lo único que sí es que nosotros con suma responsabilidad hemos presentado las anomalías que se han encontrado y lamentablemente aún seguimos con algunos de esos temas que se están haciendo saber a la autoridad.

“Tenemos lamentablemente unas cuotas de recuperación que no fueron oficializadas, entonces hay algunos años en donde se tiene el cobro de servicios que en algunas de las instancias del DIF se cobran, pero que al final de cuentas bastó con la autorización de la Junta Directiva, sin embargo no se publicaron y por tanto no son oficiales. Es una investigación hacia los años anteriores y tenemos un aproximado del 2018, bueno por año, del 17 y del 18 de un poco más de 10 millones de pesos por cada año”, dijo la directora general.

bl