Detectan 7 empresas que facturan operaciones simuladas

PACHUCA.- Hidalgo figura entre los 17 estados a nivel nacional en donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) encontró Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

Así lo informó la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, quien evocó que derivado de un operativo que se efectuó el pasado 20 de junio, en Hidalgo se contabilizaron siete empresas que realizan operaciones simuladas.

El Servicio de Administración Tributaria, realizó un análisis de datos que arrojó que a nivel nacional hay 150 empresas de este tipo que se concentran en 17 estados de la república, entes que han facturado 282 mil millones de pesos en los últimos dos años con una posible evasión fiscal de 62 mil millones de pesos.

Hidalgo se encuentra en la séptima posición en la lista de las 17 entidades que simulan operaciones fiscales como generar y vender facturas falsas; aunque los tres primeros lugares del rango nacional los lidera la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León con 48, 32 y 19 casos, respectivamente.

Entre las características de empresas que generan operaciones simuladas y que coloquialmente se denominan "factureras", se encuentran: que comparten domicilio fiscal con otros contribuyentes, generalmente en zonas marginales, virtuales o ficticias.

Además, los socios no cuentan con recursos económicos, no declaran, no son localizables y abren cuentas bancarias para cancelarlas posteriormente.

La jefa del SAT aclaró que el análisis anteriormente enunciado fue una muestra de 150 empresas "más representativas" y que presentaron mayor índice de irregularidades.

El @SATMX investiga evasión fiscal mediante tráfico de facturas.



Implementamos un plan específico para evitar la defraudación fiscal en México.



"Los contribuyentes cumplidos somos los que terminamos pagando esa factura": @MargRiosFarjat, titular del SAT.https://t.co/VPkDeulpSC — Gobierno de México (@GobiernoMX) 25 de junio de 2019





jgp