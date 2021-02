Desvela Emiliano Salinas que quisieron extorsionarlo

Como director en septiembre de 2017 de ESP México, licenciataria de NXIVM en México, Emiliano Salinas Occelli, reveló en una llamada que excolaboradores de dicha empresa intentaban extorsionarlo; esto se da a conocer tras revelarse la existencia del grupo de mujeres denominado DOS liderado por el fundador de NXIVM, Keith Raniere.

En dicha grabación se puede escuchar al hijo del ex presidente Carlos Salinas de Gortari hablando con el empresario Antonio Zarattini Aceves. En el audio Salinas señala a Zarattini por tener vínculos con algunos ciudadanos estadounidenses que pretendían exigirle un soborno a cambio de no revelar información confidencial.

Occelli le reclama al empresario su vinculación con ese grupo de estadounidenses que solicitaron dinero a cambio de no revelar información sensible para la compañía.

“Tenemos una averiguación previa abierta contra un grupo de personas que nos llevan extorsionando bastante tiempo, y cuando digo extorsionar es tengo yo cartas dirigidas a mi donde básicamente dicen si no me das x cantidad de dinero o si no me dan x cantidades de dinero voy a destruir su empresa, voy a destruir su reputación y voy a destruir sus relaciones”, le dice Salinas a Zarattini.

“Estas personas nos han declarado la guerra y nos han estado extorsionando. De repente nos encontramos a una persona, esto no ha pasado mucho en México, ha sido casi todo en Estados Unidos, pero de repente nos encontramos a una persona, que eres tú, que desde nuestra perspectiva está llevando a cabo todas las amenazas que este grupo nos ha hecho desde hace años. De destruir nuestra empresa, ahora en México también; de destruir nuestra reputación, y de destruir nuestras relaciones.

“Y esa persona que está haciendo esto en México está en contacto con estas personas, por lo menos eso es lo que nos han hecho creer”

Tras escuchar el reclamo, el empresario pregunta ¿qué personas Emiliano, específicamente?

“Marck Vicente y Sara Edmondson están en contacto directo con los extorsionadores y también haciendo las mismas acciones que están destruyendo a la empresa y tú has estado en contacto con ellos”, contesta Salinas.

Igualmente, el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari confirma que desconocía los hechos que hoy mantienen bajo proceso legal a Raniere, y que se enteró del grupo de mujeres y de sus prácticas en septiembre de 2017, justo cuando regresaba de los Estados Unidos después del nacimiento de sus hijos.

Menciona igualmente que, a finales del año pasado, tuvo conocimiento también de la existencia de documentos conocidos como colateral, en los que las integrantes del grupo DOS colocaban una confesión que, de abandonar o revelar los secretos de su grupo, saldría a la luz para desprestigiar a la involucrada y a sus familiares.

Como resultado de estos hechos, en abril del presente año Emiliano Salinas concluyó su colaboración con la marca ESP México, así como su relación profesional y económica con el corporativo NXIVM y su líder.