Destituyen a funcionario de Chihuahua por comentarios misóginos

El subdirector de Gobernación municipal de Chihuahua capital, César Komaba, fue destituido por haber realizado comentarios misóginos durante una sesión.

En la sesión virtual de las Comisiones Unidas de Gobernación, Trabajo y Previsión Social, que fue transmitida por Facebook el pasado jueves, Komaba dijo que "algo bueno de la pandemia por covid-19 es que las mujeres tienen la boca cerrada".

"Nadie estaba acostumbrado a que nos trajeran con la boca tapada, y ahorita tenemos un (inaudible) discúlpenme aquí las mujeres, pero el tenerlas con la boca cerrada es muy bueno para nosotros", expresó.

A través de un comunicado, la alcaldesa de Chihuahua capital, María Eugenia Campos, informó de la destitución al decir que dichos comentarios del funcionario eran "inaceptables" y no toleraría ningún acto que atente contra la dignidad de las mujeres.

"No podemos hacer comentarios que atenten contra la dignidad de las personas, debemos demostrar con nuestros actos que trabajamos desde la función pública para eliminar toda brecha de desigualdad. Es indispensable que la base de nuestras acciones sea la solidaridad, empatía y sensibilidad. Y reitero, la dignidad no puede ser objeto de bromas", publicó.

Otras destituciones

No es la primera ocasión que la alcaldesa de Chihuahua destituye a alguno de sus funcionarios por comentarios machistas.

El 29 de febrero pasado, Francisco Alonso Letayf, Director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, fue removido por hacer comentarios despectivos con respecto al paro nacional "#UnDíaSinMujeres".

"¿Quién me va a contestar las llamadas?, ¿Quién me va a pasar las llamadas?, ¿Quién me va a revisar la agenda?, entonces sí me van hacer falta. Entonces, si me van hacer falta desde ahorita, yo les dije que nos podremos encerrar aquí en la oficina para que sepan que no vinieron", comentó el ahora ex funcionario durante la presentación de la asociación civil "Talento Mujer", dijo Letayf en aquel momento.

"¿Quién me va a revisar mi agenda? Sí me van a hacer falta... les dije: ¿No nos podremos encerrar en la oficina para que parezca que no vinieron?"

