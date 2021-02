Destitución de Winckler, la deuda de diputados con familiares de desaparecidos

“Estoy devastada, esperaba más apoyo de los diputados”, fue la respuesta inmediata de Rosalía Castro Toss, al opinar sobre la improcedencia de los juicios políticos contra el Fiscal General, Jorge Winckler Ortiz, quien permanecerá en el cargo hasta el año 2025.

La activista, integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda, lamentó que un funcionario que los tiene bloqueados en redes sociales y que no atiende sus llamadas, cuando se registra la privación de la libertad de una persona, mantenga su cargo.

En entrevista para E-Consulta Veracruz, consideró que las razones políticas que hicieron prevalecer la mayoría de la Cámara están al margen del trabajo de las madres y de Colectivos, que persisten en la búsqueda de sus familiares y que a su vez los obligan al pago de una nómina de 10 mil pesos semanales.

La integrante del grupo Solecito Veracruz, apuntó que más allá de la decisión de la mayoría, ella mantendrá la búsqueda de su hijo Roberto Carlos Casso, que desapareció el 24 de diciembre del año 2017, actitud que mantiene la mayoría de las madres que integran dicho colectivo.

Castro Toss reconoció que las razones políticas de los diputados locales les hacen flaquear, “ya no podemos con tanto”, sin embargo, se mantienen en su búsqueda, “claro que esperábamos más y no es justo”.

El trabajo de la Fiscalía General -consideró- no ha dado resultados, y el actuar de los legisladores responde a un interés particular y no a la exigencia de los ciudadanos, “todo es político, y ya ves la política es sucia”.

La activista recordó que han pensado en acudir a instancias u organismos internacionales, para denunciar de la deficiencia de la autoridad encargada de la procuración de justicia, pero nada se ha concretado.

La activista resaltó que los Colectivos se mantienen al margen de las decisiones políticas pues resulta desgastante, y los actores se venden por unos cuantos pesos, “como a Jesús, todo mundo lo traiciona”.

Este viernes se reanudó la sesión extraordinaria de la Cámara local en la que se votaron los dos juicios políticos contra el Fiscal General Jorge Winckler Ortiz.

Durante la reunión de trabajo, Morena logró 29 de los 34 votos necesarios para destituir al Fiscal General, Jorge Winckler. A diferencia de la votación pública que emitió la oposición el pasado 9 de febrero, dos diputados de oposición se sumaron al rechazo, fue la priista Erika Ayala y la morenista Jessica Ramírez Cisneros, que dijeron no a separar del cargo a Winckler Ortiz.

El primer juicio político lo inició Gilberto Aguirre Garza, ex director de Servicios Periciales, quien acusó al titular de la FGE de tortura. Hechos que se registraron al interior del Penal de Pacho Viejo, como parte de su proceso judicial por desaparición forzada.

Votaron en contra Erik Iván Aguilar López, Gonzalo Guízar Valladares, Sergio Hernández, María Josefina Gamboa Torales, Ivonne Trujillo Ortiz, Kristel Hernández Topete, Florencia Martínez Rivera, María Graciela Hernández.

Así como Bingen Rementería Molina, Omar Miranda, Ricardo Serna, María de Jesús Martínez, Rodrigo García Escalante, Juan Manuel de Unanue, Monserrat Ortega, Nora Lagunes, Enrique Cambranis y Juan Carlos Molina. Se les sumó la priista Erika Ayala Ríos y de Morena, Jessica Ramírez Cisneros.

No asistió a la reunión de trabajo de este viernes la panista Judith Pineda Andrade, con el argumento de enfermedad de un familiar.

En el segundo juicio político del Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, también se archivó, le faltaron cuatro votos a Morena para enjuiciarlo.

La queja presentada por Francisco Zarate Aviña, que acusaba al Fiscal de desaparición forzada, fue la que sumó el mayor número de votos contra el titular de la FGE, pero no se consiguieron los 34 sufragios necesarios para destituirlo.

A diferencia del primer juicio los panista Nora Jessica Lagunes y Enrique Cambranis variaron su votación; en el caso de José Magdaleno Rosales, se abstuvo de apoyar a la mayoría.

