Destinos turísticos inician el año con alto número de homicidios

ALEJANDRA GALICIA/ CORRESPONSAL 23/01/2019 07:25 p.m.

CANCÚN, Q.ROO.- Los destinos turísticos más importantes de Quintana Roo, iniciaron el año con incidentes violentos, tan sólo en los primeros 20 días del año, en Playa del Carmen y Cancún, en diferentes ataques armados han muerto 14 personas, ambas balaceras fueron determinadas por las autoridades investigadoras como conflictos entre grupos delincuenciales que tienen como actividad el narcomenudeo de drogas.

De acuerdo con el Semáforo Delictivo de Quintana Roo marcó en "rojo" a cuatro municipios de los 11 del estado, lo que significa que existe un alto índice de violencia en materia de homicidios. Entre los municipios que están marcados son Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen), Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.

El semáforo delictivo mide los niveles de violencia y delitos, entre ellos, los homicidios, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robo a vehículo, robo a casas, negocios, lesiones, violación, violencia familiar y feminicidio. De los 11 municipios de Quintana Roo, sólo Cancún tiene marcado todos los delitos en rojo, con excepción del delito de violación.

Homicidios, robo y narcomenudeo, los delitos que aumentaron el doble en QRoo

A pesar de la implementación del Mando Único en municipios del estado, desde la llegada en octubre de 2018 del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP), Jesús Alberto Capella, no todas las localidades se han integrado a este modelo, ya que municipios como Solidaridad, no forman parte de este mecanismo de seguridad, acción que ha determinado el funcionario ante medios nacionales como una oposición por parte del gobierno municipal encabezado por Laura Beristaín Navarrete, la cual no ha permitido avances en materia de seguridad a pesar de la existencia de grupos delincuenciales.

El Semáforo delictivo en Playa del Carmen indica un crecimiento sostenido de los homicidios, en septiembre de 2018 fueron reportados a la plataforma 11 asesinatos, en octubre 14, en noviembre 13 muertes, en diciembre 14 y en enero de 2019 ya se ha superado la cifra por más de una decena.

Cancún y Playa del Carmen iniciaron el año con ataques en bares y reuniones en domicilios relacionados con ajuste de cuentas entre grupos delincuenciales, en el que la mayoría de las víctimas mortales han sido hombres jóvenes.

En 2018, 30 policías de QRoo estuvieron involucrados con el crimen

Incidentes más violentos en el primer mes del año en Playa del Carmen

La noche del domingo 6 de enero, a las 20:25 horas, fue reportado al número de emergencias 911, personas lesionadas con armas de fuego al interior del bar "Las Virginias", en la colonia Villas del Sol de Playa del Carmen.

La Fiscalía de Quintana Roo confirmó que entraron dos hombres con armas de fuego que entraron corriendo al bar, y abrieron fuego contra las personas que se encontraban dentro. Durante el ataque sonaron varias ráfagas y también disparos individuales. Los

atacantes escaparon a bordo un vehículo que los esperaba afuera del bar y se retiraron con rumbo desconocido. La autoridad después del ataque detalló que encontraron casquillos percutidos calibre 38 auto y 38 súper, además de calibre 380.

Taxistas, blanco del crimen en Quintana Roo

De los siete muertos el día de la balacera solo se ha podido comprobar que uno de los occisos si está relacionado con actividades delictivas, mientras que en el resto eran consumidores del bar, aunque se continúan con las investigaciones.

Por los hechos violentos, en el que perdieron la vida siete personas y una más resultó lesionada, fue abierta la carpeta de investigación 4/2019.

Incidentes más violentos en el primer mes del año en Cancún

En un acto similar en Cancún, el pasado domingo 20 de enero, fue reportado las 4:56 de la mañana, al número de emergencias un ataque armado, en la Supermanzana 219, manzana 16, entre las calles 97 y 99, cerca de las avenidas Kabah y Leona Vicario.

El ataque dejó como resultado siete personas muertas al interior y exterior de un domicilio, mientras se desarrollaba una fiesta en Cancún. Al arribar unidades de la policía fueron encontrados cinco hombres sin vida a las afueras de un domicilio, mientras que en el interior de la casa fueron halladas otras dos personas sin vida. En la zona del ataque también fueron encontrados casquillos percutidos calibre .223 de arma larga, además de casquillos .9 milímetros.

Por el ataque fue señalado como presunto responsable a un sujeto identificado con el apodo "El Gomitas", confirmó la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) de Quintana Roo.

El Gomitas detrás de la muerte de 7 personas en Cancún

Para el titular de la SSP de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, el ataque armando se trató de un conflicto entre bandas dedicas al narcomenudeo. La Fiscalía de Quintana Roo inició la integración del expediente 1425/2019 para realizar las investigaciones correspondientes.

LEA TAMBIEN Mujeres, las víctimas de la violencia de 2018 en Quintana Roo En la entidad hubo un crecimiento de más de mil casos de violencia en el núcleo familiar entre 2017 y 2018, fue el índice que más se incrementó

bl