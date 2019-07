Destapa gobernador de Tabasco a Delgado por la dirigencia de Morena

VILLAHERMOSA.- En tierra donde nació el proyecto de la Cuarta Transformación, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, adelantó que apoyará al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, en caso de que decida competir por la dirigencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional.

Yo creo que Mario es una gente que, está joven, tiene mucho futuro y aquí en Tabasco se le quiere y se le apoya en todo su trabajo

"Hemos sido compañeros de mil batallas, fuimos compañeros senadores, y cuando me tocó hacer tarea de partido, él era de los que más destacaban en ese tipo de actividades", agregó el mandatario.

López Hernández resaltó que Mario Delgado es una persona comprometida con sus ideales, con su afiliación política, pero también comprometido con la Cuarta Transformación y está haciendo su parte, legislando y conduciendo los trabajos políticos en la Cámara.

El gobernador tabasqueño reiteró que Delgado es un político joven que tiene mucho futuro por delante, experimentado y que en caso de que decida competir, él lo apoyará.

¿Ve fractura al interior del partido político?

No, yo creo que no hay fractura que hay, desde luego, posiciones encontradas, pero el futuro del partido está cerca de nosotros, es un colimense excepcional, una gente muy cercana al Presidente de la República, pero una gente que también es de partido, fundador de toda la vida. Finalmente hay un gallo muy bueno para el partido.

¿Le da su respaldo entonces a Mario Delgado?

Si él se anima, porque pues tiene ahora otra ocupación, pero si él participa, desde luego que va a contar con su amigo, hermano, ex compañero senador.

¿Cree usted que hay una línea por parte de la dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky que esté apoyando...?

No, no hay. No hay líneas en el partido. Yo creo que Mario tiene cualidades excepcionales para dirigir en esta etapa de consolidación al partido.

#VIDEO "Destapa" gobernador de Tabasco a Mario Delgado para ir por la dirigencia de Morena https://t.co/uYc8amTCho pic.twitter.com/RRtVYCL1VJ — La Silla Rota (@lasillarota) July 22, 2019

La reunión

Mario Delgado Carrillo se reunió el fin de semana con el gobernador de Tabasco, donde abordaron temas de la agenda legislativa y lo referente a la política estatal, con el fin de perfeccionar esquemas orientados a dar forma a una cooperación estratégica entre Poder Legislativo y gobierno del estado, quedando de manifiesto que el diálogo permitió fortalecer los lazos de colaboración entre el gobierno y los diputados de Tabasco.

Al respecto, Delgado Carrillo indicó que el encuentro representó un excelente espacio de diálogo para profundizar en temas que se requieren atender, con el objetivo de asentar las bases de la Cuarta Transformación en Tabasco.

Recordó que el proyecto de nación del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, surgió justamente en Tabasco, en el municipio de Macuspana, por lo que será simbólico e importante que se cumpla desde esta región la política del Ejecutivo Federal: por el bien de todos, primero los pobres.

En la reunión entre ambos políticos participaron también las diputadas y diputados federales de Tabasco Estela Núñez Álvarez, Teresa Burelo Cortázar, Laura Patricia Avalos Magaña, Ediltrudis Rodríguez Arellano, Manuel Rodríguez González y Gregorio Efraín Espadas Méndez, previo a su primer informe legislativo.