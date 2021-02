“Después de las 10:30 no quiero a nadie en la calle”, alcalde en NL

Ciénega de Flores, N. L.- "Aunque se enojen conmigo, no me importa, después de las 10:30 no quiero a nadie en la calle, no queremos contagios, no tenemos hospital y a dónde iríamos", estableció Pedro Casas Quiñones, alcalde de este municipio a 35 kilómetros al norte de Monterrey.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

El edil que se caracteriza por hacer fiestas masivas para la población, también les recomendó olvidarse por ahora de la cerveza, de los festejos y de las reuniones.

"Tomaré la decisión de que todo el pueblo a las 22:30 horas debe de estar resguardado en su casa. Ayúdenme por favor, no queremos usar la fuerza. Háganme caso, ayúdense", señaló el edil en un mensaje en Facebook.

Casas Quiñones no quiere que se propague el virus del coronavirus que ya tiene una persona infectada en la localidad de más de 50 mil habitantes.

A partir de las 22:30 horas, la policía municipal da rondines para exhortar a las personas a que regresen a sus casas, incluso los elementos de Seguridad Pública pueden darles un "raid" a sus casas.

"No quiero ver niños en las bicicletas en las calles, los van a levantar para llevarlos a su casa", comenta.

"De una vez les hago el llamado y si no entienden puede haber consecuencias, es por su bien, aunque de enojen conmigo, no me importa, es por su bien y me lo van a agradecer", explicó el presidente municipal.

La autoridad municipal está preocupada porque se extienda el virus y no tienen hospitales. "A dónde vamos a acudir si no tenemos hospitales aquí. Las más cerca es la Clínica 6 del IMSS y están batallando bastante".

Sin embargo, el alcalde tiene mucha fe, "estoy seguro y tengo fe de que Dios no separa cosas buenas, es tan grande que nos prepara algo grande".