"Después de la pandemia, mi vida corre más peligro": José, paciente con VIH en Cancún

CANCÚN. - José es cantante de mariachi y música de los 60´s comparte su voz en los eventos musicales de hoteles en Cancún y la Riviera Maya, se ha dedicado a los espectáculos como forma de trabajo para llevar alimentos a su casa, trata de vivir una vida saludable practicando deporte y desarrollando una vida normal como paciente con VIH desde hace seis años.

Este 2022 comenzó a preocuparse por los servicios de salud en Cancún, porque notó que la atención de personas con VIH empeoró desde la pandemia y no ha recibido estudios para monitorear el avance de su salud desde hace un año, cuando periódicamente cada seis meses lo recibía, también ha visto cambios en el personal y hasta cancelación de citas por la falta de doctores.

José tiene un tratamiento de retrovirales en el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) de Cancún desde hace seis años y reconoció que el servicio años atrás era adecuado porque le abrieron un expediente médico en el que cada seis meses tenía que hacerse exámenes que permitían saber las condiciones reales de su sistema inmunitario para evitar el avance del virus y tener una vida saludable.

Para pacientes como José que tiene muchos años con un tratamiento para controlar el VIH ha notado que después de la pandemia el servicio de atención comenzó a ser deficiente.

"Fue a partir de la pandemia, como que todo fue en decadencia, yo lo veo así porque antes de la pandemia, siempre la doctora estaba al pendiente de mis vacunas, y porque no he ido, para ver qué pasa, si tengo todo bien y si he llegado temprano, todo bien. A raíz de la pandemia todo se fue modificando y el servicio se hizo deficiente completamente", explicó José.

EL COMIENZO DEL DÉFICIT

La primera señal de deficiencia la percibió en la ausencia de personal médico que daba un seguimiento a su expediente y posteriormente suspendieron las citas para hacer nuevos exámenes de salud, ha pasado más de un año sin hacerse nuevos. Incluso desconoce que especialista lleva el control de su expediente actualmente.

"Yo cada mes estoy yendo al resurtir medicamentos, pero las consultas desde que se fue la doctora, no habido consultas, ni ningún seguimiento", dijo José.

(Foto especial)

Contó para La Silla Rota que desde hace dos meses comenzó a tener más problemas en el Capasist de Cancún porque le colocan las citas en horarios vespertinos, cuando se encuentra laborando en la zona hotelera, lo cual ha provocado que no pueda asistir a las citas.

En mayo acudió nuevamente a su cita, pero al llegar le informaron que no había personal médico ni especialista para atenderle porque era festivo por el Día de la Madres, por lo que solo pudo recoger sus medicamentos.

"Yo no me estoy comiendo un panecito en la playa, estoy trabajando, por eso no puedo venir, estoy tratando de que se cambie el horario, esa es otra, para cambiar el horario está súper difícil, a mí me queda lejos el Capasits.

"Me dejaron 5 días sin medicamento y está súper bien que le den el día a la doctora, pero me parece una falta de respeto que me hagan venir hasta acá y que me salgan con que no vino y te tiene que ver la doctora para que te den los medicamentos", dijo José.

El joven explicó que, aunque no son muchos días los que se queda sin medicamento, tomarlo con constancia hace que sus defensas aumenten y mantenga el virus en un porcentaje muy bajo en su cuerpo.

Su última cita fue el 10 de junio, y nuevamente no fue atendido por un doctor, cuando solicitó información el personal de Capasits no le explicó los motivos de ausencia de los especialistas, pero sí le confirmaron que no había doctor, sin embargo, fue revisado por un enfermero que le dijo que su expediente estaba bien, aunque los datos de esos estudios tienen más de un año desactualizados.

"Desde hace dos meses yo he querido ver a una doctora o alguien que me dé cita para ir a que me hagan mis estudios, y no se ha podido porque no hay doctora", dijo José.

Dijo que, aunque no haya doctor en este momento buscará que le den una cita para que le hagan sus exámenes pues considera que es necesario actualizarlo y buscará que sea en el servicio público porque en el servicio privado es costoso y no podrá pagarlo.

JOSÉ TAMBIÉN LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

Para José vivir con VIH ha sido todo un reto social y de lucha contra la discriminación en el sector laboral y de pareja, ya que considera que en Quintana Roo aún existen prejuicios e ignorancia sobre la enfermedad lo que provoca que la gente sobre reaccione o divulgue su padecimiento y reciba rechazo.

(Foto especial)

El joven solicitó que las autoridades estatales y federales restituyan la normalidad de la atención a personas que viven con esta enfermedad en el Estado.

"No estamos pidiendo nada extraordinario, si se quieren poner estrictos, está bien porque también eso a nosotros nos enseña a ser puntuales y tener responsabilidad, pero nada más queremos eso, la atención como era antes", dijo José.

Recomendó a las juventudes a protegerse con preservativos en sus relaciones de pareja y no confiarse y ante todo priorizar la salud sexual.

"Ya de por si la vida es poco difícil ahora imagínate tener que hacerte responsable de otras, lo único que dirían es que se cuiden y que hagan deporte, el deporte creo que es en mi caso es lo que a uno lo saca del suplicio", contó el hombre.

ONG DE QROO DEMANDAN PERSONAL MÉDICO PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON VIH

Colectivos defensores de derechos humanos de la comunidad LGBT+ denunciaron el pasado 7 de junio la falta de personal médico y administrativo de los Servicios Estatales de Salud (SESA), y exhortaron a la titular de la dependencia, Alejandra Aguirre Crespo, que resuelva la falta de personal médico y administrativo que existen en el Capasists de Quintana Roo.

(Alejandra Aguirre Crespo)

Fueron 11 organizaciones civiles las que firmaron el exhorto a la Secretaría de Salud, mismo grupo que denunció la falta de personal médico desde el 1 de junio, en áreas de psicología, trabajo social, enfermería y administrativos, situación que está afectando a los pacientes que llevan tratamientos de control del VIH.

Entre los problemas señalados denunciaron ausencias de personal que crea cancelaciones, retrasos y cambios de fechas de los servicios que ofrecen en las unidades de atención, estas anomalías en el servicio provocan que los pacientes pierdan la adherencia en sus tratamientos y, en consecuencia, afectaciones en el resultado de la detectabilidad del VIH.

En Quintana Roo hay un total de seis mil 896 casos de VIH de 1983 a 2021 de los cuales 914 fueron registrados el año pasado, la mayoría de los casos son hombres, por lo que la entidad se coloca con la mayor tasa de casos nuevos a nivel nacional, es decir, de cada 100 mil habitantes 49.6 viven con VIH.

De toda la población que vive con esta enfermedad el 75% es atendido en el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y recibe atención a través de los Capasits, la mayoría de los pacientes se concentran en la zona norte de Quintana Roo.

Los grupos activistas señalaron que hasta el corte del 6 de diciembre de 2021 en Quintana Roo se han atendido un total de tres mil 980 personas que viven con VIH; de las cuales dos mil 124 recibieron atención en el Capasits de Cancún, mientras que en Playa del Carmen recibieron atención mil 32 usuarios, en Chetumal 617 personas, en Cozumel 132 y en Felipe Carrillo Puerto 75 usuarios.

Días después de la queja de las organizaciones civiles la titular de la SESA de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo reconoció que están trabajando para reparar los atrasos en la velocidad de atención de los pacientes con VIH y aseguró que existen medicinas para seguir resurtiendo a las personas.





