Desplome en venta de autos pone en la calle a 1,100 de una maquiladora

“Estoy triste, preocupada, pero de nada sirve estar lamentándome, prefiero ponerme a pensar cómo sacar dinero para vivir mi hija y yo, que vaya a la escuela, pagar renta, luz, agua, comida y demás. A lo mejor me dedico hacer pasteles. Me salen buenos y ya antes he vendido. A ver cómo le hago. Dios que me habrá de socorrer”, dijo.