Desmienten que hombres armados entraran a velorio de periodista asesinado

MORELIA.- A pesar de que un reportero aseguró que un hombre amenazó a los medios de comunicación y asistentes al velorio del periodista Armando Linares López, asesinado en Zitácuaro, Michoacán, quienes estaban en la sala desmintieron esa versión.

Desde las 2 de la tarde, el hermano de la víctima se confrontó con un reportero de esa región Oriente de Michoacán, porque la familia decidió restringir el acceso a los medios.

Eso derivó en un altercado, entre el hermano de Linares y el reportero regional; sin embargo, otros periodistas intentaron ingresar a grabar al lugar, pese a la negativa.

La secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSyPC), Rosa Icela Rodríguez, negó que reporteros asistentes al velorio del periodista Armando Linares hayan sido agredidos.

"Definitivamente no, vamos a aclararlo de una vez, se habló con la familia, exactamente con el hermano del periodista, y él nos aclaró que no había pasado eso, que él desconocía absolutamente y que no se había separado del velorio que esto fue una información totalmente falsa", expuso.

Con el de Linares suman ocho asesinatos de periodistas en el país en lo que va del 2022.

Amigos, periodistas y familiares de Linares López que estuvieron en el lugar, afirmaron que no había gente armada en ese lugar, excepto los policías que custodiaban el lugar.

Por otra parte, los familiares se molestaron porque los reporteros que ingresaron estaban tomando fotos del interior del féretro donde se exhibía el cuerpo del difunto.

Un periodista de Milenio reportó ayer miércoles que un grupo de personas armadas irrumpió en el funeral de Linares.





