Desde Xalapa buscan a "Copito"; se perdió en Rio Lagartos, Yucatán

MÉRIDA.- Copito es un perro originario de Xalapa, Veracruz que se extravió el ocho de junio en una isla ubicada frente al municipio de Río Lagartos en Yucatán. Ese día y los siguientes su familia hizo todo para encontrarlo, incluso pidieron apoyo de otros perros rastreadores. Nada funcionó.

El perrito se encontraba en compañía de su familia, Melissa Zaguero del Moral y su hija Romina, así como del padre de Melissa y el novio de su hija, quienes viajaron a Yucatán para hacer unos trámites y aprovecharon para visitar esa zona. Sin embargo, en una caminata, Copito se internó en la maleza y desapareció sin dejar rastro:

"Fuimos a Río Lagartos porque a mi papá le gusta pescar a río abierto, se nos ocurrió ir a un canal entre la isla y Río, está tranquilo, pero es la primera vez que vamos con nuestra mascota", relató Melissa.

"Fui tras él, me preocupé porque no sé qué tipo de fauna hay, te juro que es como si hubiera desaparecido, es color blanco y en la maleza no se puede confundir".

Melissa no descansará para encontrarlo, ya que Copito es una parte importante de su familia, lo adoptó cuando su hija Romina tenía tres años y era un momento delicado de su infancia:

"Yo soy madre soltera y Copito llegó en una etapa donde la psicóloga me dijo que Romina necesitaba ayuda emocional debido a que estaba en la etapa que preguntaba por su papá. El perrito le ayudó a comprender las cosas. De hecho, ella se quedaba sola con la niñera y el perrito. Fue muy bonito y se adoraban, dormían y comían juntos, jugaban a la comidita, (el perrito) fingía que se comía la galletita y comida de plástico", detalló.

LA BÚSQUEDA DE COPITO

El martes ocho de junio que se extravió Copito, su dueña Melissa consiguió que al menos dos perros rastreadores recorrieran la zona, sin embargo, no encontraron indicios de la mascota. Intentó contratar un servicio de drones para sobrevolar el área, pero no consiguió ninguno. También acudió con su padre, novio e hija a buscarlo y vocearon al can en los municipios de San Felipe y Río Lagartos.

Hubo personas que le insistieron que desista de buscarlo: "Me tope con personas que no empatizan, que solo respondían que ya lo comió un lagarto o mapache, de verdad que cien personas me dijeron eso, me enojaba, sé que pudo ser una probabilidad, pero no oímos un chillido o ladrido", enfatizó.

Melissa es veterinaria, así que cómo parte de su búsqueda pidió apoyo en las veterinarias cercanas a la zona para que le avisen, por si alguien lleva a un canino con esas características.

Una de las posibilidades, según los pescadores del área costera, es que algún turista haya encontrado a Copito. En tanto, Melissa y Romina regresaron a Xalapa, pero no desistirán hasta reencontrarse con su mascota.

esc