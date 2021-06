Descubren a candidato a alcaldía de Tuxtla en compra de votos

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Debido a que este jueves fue denunciado el pago de 500 pesos a cada persona que presentara su credencial de elector para apoyar el próximo 6 de junio a Williams Ochoa, candidato de la Alianza "Va por Tuxtla", conformada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática (PRI, PAN y PRD), la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó investigaciones por la presunta comisión de delitos electorales.

Además, la Secretaría de Protección Civil estatal clausuró el salón "Imperial", ubicado en la 4ª Oriente, entre Avenida Central y 1ª Sur, donde se efectuaba el acto masivo, debido a que, dejó en claro, no se cumplían los protocolos de salud para evitar contagios por covid-19.

De hecho, un reportero local llegó al lugar para preguntar a los presentes si "era dinero que les daría Willy Ochoa", y la respuesta fue afirmativa.

La misma FGE circuló una fotografía en donde se observa cómo una señora recibe un billete de 500 pesos a cambio de su credencial del Instituto Nacional Electoral (INE). Luego, hay otra imagen donde se nota la colocación de un sello de "clausurado" por parte de PC.

ERA PAGO PARA CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE CASILLA

Sin embargo, los presidentes estatales de la alianza opositora, Carlos Palomeque, del PAN; Rubén Zuarth, del PRI, y José Antonio Vázquez, del PRD coincidieron en que se trató de un asunto político para perjudicar a su candidato, pues la reunión –dijeron-- se trató de una capacitación a quienes serán funcionarios de casilla.

Por su parte, Zuarth aseguró que funcionarios de PC y de Seguridad Pública llegaron al salón de forma prepotente, "exigimos que el gobierno municipal (en referencia a la actual administración morenista) cese la persecución política contra quienes pensamos diferente".

Incluso amagó que, como partidos, acudirán ante las instancias competentes para interponer las denuncias por lo que consideró una arbitrariedad.

En su oportunidad, Carlos Palomeque especificó que sí se efectuó un pago a quienes asistieron a esa reunión, debido a que es parte de una capacitación para los funcionarios de casillas, para el próximo domingo.

Es algo legal, el recurso emana de forma legal, se está capacitando a los órganos electorales que serán los ´soldados´ que cuidarán el voto; pero ahora nos quieren chingar en la mesa (sic) y no lo permitiremos", argumentó José Antonio Vázquez

De nueva cuenta, Palomeque comentó: "Haremos nuestra manifestación fuerte, que se escuche, y no nos van a intimidar; lo que no podrán tener en las urnas no nos lo podrán quitar a través de estos actos; le pedimos al gobernador que cumpla el pacto de civilidad, y que nos e utilicen las instituciones para otros fines".

rst