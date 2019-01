Desconocen gasolineros de Sonora mecanismo para reducir precios

MÓNICA MIRANDA/ CORRESPONSAL 03/01/2019 03:59 p.m.

Los gasolineros de la zona fronteriza de Sonora en municipios como Nogales, están a la espectativa de las nuevas disposiciones legales que se han de aprobar para la reducción del precio de la gasolina en esta zona, de tal manera que se homologue con la de Estados Unidos.

Luis Horacio Muñoz Santini, presidente de Onexpo Sonora explicó que, algunas gasolineras en Nogales se adelantaron y redujeron un mínimo el precio del combustible, entre uno y dos pesos, pero que, aun así, es más cara que en Nogales, Arizona, Estados Unidos.

"Hay reportes de eso, de hecho, esas gasolineras se adelantaron a los anuncios, hasta el momento es lo que sabemos que sí hay, pero sin cumplir con las bases o a lo mejor ya las saben, pero realmente no están publicadas, es ahí donde no se tiene información, no sabemos porque se adelantaron".

Señaló que dependiendo de la zona y la empresa gasolinera, son los precios que manejan debido a la competencia, por ejemplo, en Nogales, Sonora las estaciones de Pemex manejan un precio entre 16.80 y 18.60 la magna y 18.99 a 19.90 la Premium.

Mientras que, en Nogales, Arizona el costo del combustible por litro es de 13. 95 pesos.

Detalló que únicamente se hizo oficial a nivel federal el anuncio de la reducción del precio de la gasolina en la frontera, pero que será el próximo 7 de enero cuando se publiquen las bases que deberá seguir cada empresa para aplicar este descuento, así como las modificaciones fiscales que se han de hacer por la reducción del IVA al 8 por ciento.

