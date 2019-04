Descongelan cuentas de la UAEH relacionadas con el pago de nómina y becas

ÁXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL 29/04/2019 01:02 p.m.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) desbloqueó las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) relacionadas con pago de nómina y becas; no obstante, mantiene inhabilitadas las que están ligadas a posible lavado de dinero, venta de hidrocarburos de forma posiblemente ilícita y conflicto de intereses.

"Con la finalidad de no afectar a la comunidad universitaria, la #UIF desbloqueó las cuentas referentes al pago de nómina y becas de la UAEH. Sin embargo, se continuará con el bloqueo de las cuentas que estén ligadas al Lavado de Dinero por presuntos actos de corrupción", publicó Santiago Nieto Castillo, titular del organismo, en su cuenta de Twitter.

Al informar el pasado viernes sobre el congelamiento, que juzgó ilegal, de 224 cuentas en seis instituciones bancarias, el rector de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola, anticipó que casi 7 mil 500 trabajadores en activo y personal jubilado no recibirían pago en la quincena del 30 de abril. No obstante, Nieto Castillo respondió que la nómina sería liberada, mas no el resto de cuentas de personajes vinculados con la institución.

Minutos después de enviar el comunicado, Pontigo Loyola dijo, a través de la señal de Radio Universidad, que los trabajadores sí cobrarían la quincena de abril.

Los bancos bloquearon los fondos, rechazaron depósitos y negaron el pago de cheques, servicios, proveedores y obligaciones ordinarias, indicó Pontigo.

Santiago Nieto ha sido criticado por Gerardo Sosa Castelán, líder del grupo político que controla la universalidad, y presidente de su patronato —área responsable del manejo financiero—, así como por el rector por el congelamiento de cuentas, medida que consideran ilegal porque afirman no han recibido notificación oficial por parte de Hacienda; asimismo, lo han señalado por dar a conocer la posible implicación en actos de corrupción, debido a que juzgan que es en detrimento de la casa de estudios.

Entre sus 22 empresas, la UAEH posee la gasolinera Servi Garza, en Mineral de la Reforma, concesionada por Petróleos Mexicanos (Pemex) para la venta de gasolina y diésel, con número de servicio es 9944.

Esta gasolinera, inaugurada el 8 de mayo de 2010, es indagada por la UIF, que presume un posible lavado de dinero debido a transferencias inusuales en 22 países por más de 156 millones de dólares provientenes de Suiza.

En una comparecencia a modo el 22 de marzo en el Congreso de Hidalgo con diputados que, a través del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), obtuvieron posiciones para el Grupo Universidad tras una alianza con el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso electoral 2018, Sosa dijo, sin mencionar nombre, que con este procedimiento de la UIF se busca dañar el prestigio de la UAEH.

Antes de que las cuentas fueran desbloqueadas, pero después de que Nieto Castillo anticipara que la nómina se pagaría, el rector pidió una audiencia al presidente Andrés Manuel López Obrador para que intervenga en el caso, mediante un desplegado que difundió en su portal de Internet.

El no disponer de los recursos, indicó, afectaría los pagos a energía eléctrica, telefonía, internet y transporte escolar, así como al proceso de admisión en el que participan más de 31 mil 600 aspirantes.

Entre las cuantas inhabilitadas están de Gerardo Sosa Castelán y de Adolfo Pontigo Loyola.

