Descartan ingreso de militares a la Aduana Nacional

La participación de las fuerzas armadas en las aduanas nacionales fue descartada por el administrador General de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, luego de confirmar que hasta ahora no se asigna a un titular en la Aduana de Veracruz.

El funcionario indicó que sigue el proceso para el nombramiento, cuya titularidad es evaluada por el órgano de control interno.

"No hay intenciones de que militares se hagan cargo de las aduanas, no hay esa voluntad, hasta donde yo sé (...), militarizar las aduanas no es el proyecto que tiene la administración del Estado mexicano", declaró el funcionario.

El puerto de Veracruz cuenta con la tercera aduana más importante del país, superada sólo por las actividades que se realizan en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La mercancía que ingresa al país debe ser documentada en estos recintos, sobre los cuales recaen señalamientos por permitir el acceso de mercancía de contrabando.

Atraso en el equipamiento

La ampliación portuaria obligó al Gobierno Federal a la construcción y equipamiento de una nueva Aduana Nacional en Veracruz, cuya sede se encontrará en el nuevo recinto.

Sin embargo, se detectó que existe un atraso instalación de equipo de inspección y seguridad, que corresponde a concesiones que se otorgaron en la administración anterior.

Esta situación no es exclusiva de Veracruz, pues se presenta en los 42 recintos a cargo de la Aduana Nacional, afirmó el funcionario.

En ese sentido, se busca ejercer las acciones para instalar el equipo y que esté sea puesto en funcionamiento a la brevedad.

"Vamos a platicar para que la infraestructura tecnológica que se tiene se instale (..), estoy revisando que tenemos pendiente en el país para integrar en las aduanas equipo que ya se tiene en el contrato y vamos a ver los atrasos a que se deriva, porque hay recursos y hay tecnología para dar un mejor servicio", declaró.

Ahued Bardahuil detalló que se trata de equipo tecnológico que permitirá mejorar la atención y servicio que se presta, en cuanto a la revisión de la mercancía que ingresa al país a través de los diversos puntos.