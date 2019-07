Desarrollan jóvenes app para el cobro "justo" de taxi en Pachuca

En Pachuca, es del conocimiento de la sociedad que existe un problema para el cobro justo del servicio de taxi, aunque también hay excepciones. Ante esta situación, un par de jóvenes decidieron desarrollar una aplicación por su propia cuenta para que los usuarios puedan saber cuánto deben pagar con base en el tabulador de la Secretaria de Movilidad y Transporte (Semot) de Hidalgo.

Carlos Castro y Salvador Pichardo, licenciados en economía y antropología, respectivamente, decidieron crear una aplicación con la intensión de impulsar un cobro justo y un servicio de calidad de taxi.

Tarifa Inteligente de Taxi (TIT) se llama la aplicación, actualmente solo se encuentra disponible en un sitio web y cuenta con un catálogo limitado de destinos; sin embargo, los jóvenes trabajan en esta versión beta para ir mejorándola.

Carlos explicó, en entrevista con LSR Hidalgo, que a partir de una experiencia que tuvo al viajar en taxi decidió desarrollar este proyecto. Cuenta que un día, al trasladarse a su trabajo, quiso hacer uso del transporte público individual, pero intentaron cobrarle más de lo establecido en el esquema de aplicación de tarifa de la Semot.

Para utilizar la aplicación el usuario debe acceder al sitio web, donde se le solicita su permiso para acceder a su ubicación y después elige un destino del catálogo con el que actualmente cuentan, de puntos estratégicos o los más concurridos en Pachuca.

La aplicación, por el momento, identifica únicamente la ruta "óptima", calcula la distancia, el tiempo, y con base en el tarifario arroja el costo que debería tener el traslado.

El economista dice que la intensión es desarrollar una aplicación progresiva, lo cual significa que se podría usar desde cualquier navegador de internet sin la necesidad de descargarla en un dispositivo móvil. También, buscarán que la app pueda trazar más rutas posibles, que pueda ser rastreado el traslado, entre otras características.

Para lograr esto, indica que deben integrar los servicios de Google Maps para que puedan acceder a los mapas y así calcular cualquier ruta que el usuario desee.

Ahorita, por el momento, tenemos un listado de alrededor de 120 ubicaciones, las cuales el usuario elige llegar y a través de esto se calcula la ruta y se hace un tentativo de cuánto te debería cobrar el taxista", mencionó.

CASOS DE ABUSOS

Por su parte, Salvador agregó que la aplicación también contará con un botón de pánico para la seguridad de los usuarios y los choferes, el cual, considera, lo idóneo sería que estuviera conectado con las corporaciones policiacas.

Dijo que a través de redes sociales detectaron que usuarios se han quejado por el cobro mayor de cuotas y que en ocasiones han sido agredidos. Uno de los últimos casos, que se hizo viral el 12 de julio en páginas de Facebook, fue el de una mujer que al negarse a pagar a un taxista 10 pesos más de la tarifa tuvo una confrontación con el conductor.

En un video que se difundió se ve como el conductor (de la unidad con placas A-328-FUC) se molesta de los reclamos y le hace señas obscenas a la fémina y la insulta, mientras ella lo graba. En la descripción del material gráfico, explica que al intentar bajar del vehículo el taxista se lo impidió, pero logró hacerlo en un semáforo.

"Viajo sola a mi trabajo y si no hubiera bajado de ese taxi no sé qué hubiera pasado o lo que me hubiera hecho", indicó en la publicación.

El antropólogo dijo que se encuentran en la fase de evaluación del proyecto y están analizando las observaciones de quienes ya están utilizando la app.

Es importante para fomentar una cultura de un cobro justo. Entre más usuarios sean lo que exijan lo que la tarifa dice, pues los taxistas serán orillados a utilizarla. Esto, además, tiene un beneficio para los taxistas porque incrementa, de acuerdo a la información que tenemos con la encuesta, en uso de taxi porque baja los costos de cierta manera".

Ambos coindicen en que les gustaría tener acercamiento con las autoridades competentes para platicarles acerca del proyecto y trabajar en conjunto para perfeccionarlo y no descartan la idea de llevar la app a otras ciudades que tengan el mismo problema.

No estamos buscando generar ninguna especie de conflicto, queremos balancear bien las cosas y que tanto taxistas y usuarios tengan el mayor beneficio del servicio en términos económicos, de seguridad y mejor uso. Nos encantaría sentarnos con autoridades, platicar de la idea y trabajar en un proyecto en conjunto", indicó Carlos.

¿QUÉ DICE LA LEY AL RESPECTO?

La actual Ley de Movilidad y Transporte para el Estado de Hidalgo ya contempla un marco normativo para que el transporte público individual concesionado (taxi) pueda prestarse mediante aplicaciones móviles.

Definen la normatividad a la aplicación móvil como el programa o plataforma destinada a ofrecer servicios relacionados al transporte, de geolocalización para la búsqueda y contacto virtual de prestadores del servicio con usuarios, así como la contratación y pago de servicios.

El capítulo tercero de la Ley, que habla de la estrategia integral de movilidad, indica en la fracción decima del artículo 28, que el desarrollo y aplicación de la política pública de movilidad y transporte se sustentará en nuevas tecnologías que permitan a las personas acceder a los servicios de manera virtual y en tiempo real, conocer los sistemas de movilidad, planear viajes y trasladarse de forma segura, tales como aplicaciones para acceder a sistemas de geolocalización que proporcionen información a los usuarios sobre los vehículos autorizados y conductores registrados.

El artículo 228 del reglamento de la misma Ley establece que el estrado, a través de la Semot y el Organismo del Transporte Convencional, es el único facultado para autorizar el uso de aplicaciones móviles. Las cuales, según el artículo 229, deberán proporcionar a los usuarios y concesionaros el costo de la tarifa a cobrar, el mecanismo de cobro, datos del conductor y opciones de rutas calculando tiempos, distancias, costos y accesibilidad.

El artículo 230 del reglamento indica que el sistema convencional determinará la viabilidad de las ciudades en las que, por su densidad demográfica, sea obligatorio que los concesionarios de taxis incorporen el uso de taxímetros o aplicaciones móviles a las unidades.

La instalación de las aplicaciones en los taxis puede ser realizado por el Organismo de Transporte Convencional o por particulares, en el caso de estos últimos deben contar con un permiso, indica el artículo 231.

Además, también establece, en el artículo 235, la obligatoriedad de contar un botón de pánico.





