Desafuero de gobernador de Tamaulipas no pega al PAN ni a sus candidatos

CD, VICTORIA.- “El desafuero del gobernador no ha pegado al PAN ni a sus candidatos, pues lo que quiere la gente son resultados y esos los ha dado Acción Nacional, no Morena. La gente quiere resultados, no politiquería; eso solo le interesa a quien anda en eso y es muy poca”, afirmó María del Pilar Gómez Leal, candidata panista a la alcaldía de la capital de Tamaulipas.

Rechazó que el PAN y sus candidatos a los diferentes cargos de elección popular en Tamaulipas se encuentren debilitados o mermados e, insistió, en que hay unidad y fortaleza en el partido albiazul pues el gobierno de López Obrador ha sido incapaz de dar resultados.

En entrevista con La Silla Rota la candidata panista a Presidenta Municipal de Ciudad Victoria comentó que el asunto de desafuero es un tema que interesa a poca gente, pues tiene un trasfondo electoral; la mayoría de las personas se encuentran preocupadas por otros problemas como la insuficiencia de los servicios públicos, el desempleo, los bajos salarios y otros.

Así, insistió que el PAN y sus candidatos están fuertes, con ventaja en todas las encuestas de preferencias electorales, pues Gobernador y alcaldes panistas han hecho un buen trabajo por lo cual se ratifica la confianza. “Todos los candidatos y candidatas se encuentran con ánimo, con coraje. No hay desánimo ni incertidumbre”, aseguró.

A la vez señaló que, durante su recorrido por colonias, reuniones con empresarios, visitas a ejidos, reuniones con jóvenes, encuentros con mujeres, no ha creado falsas expectativas; “no estoy prometiendo nada que no vaya a cumplir”.



Insistió en que partidos y candidatos deben cuidar el proceso a fin de que la jornada electoral se de en las mejores condiciones sin incidentes de violencia y si en cambio con una alta participación de los ciudadanos en las urnas.

Para la candidata panista los principales problemas que aquejan a Ciudad Victoria son la falta de agua, la pavimentación de calles, el alumbrado, la recolección de basura, pero subrayó que estos y otros problemas no podrán ser atendidos en forma eficaz si no hay una planeación.

No se puede seguir con la improvisación ante la gravedad de los problemas y que son crecientes; es necesario planear para definir bien en que será aplicado el presupuesto, apuntó.

Pero subrayó que los problemas comunes no se habrán de resolver si no es con la participación de todos los ciudadanos. “Los ciudadanos deben hacerse corresponsables en la toma de decisiones, tener una mayor participación para lo cual es necesaria la organización y no quedarse como espectador ante problemas que son de todos”, dijo.

Apuntó que un principio de ello es que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales como es el pago del impuesto predial, pues es necesario incrementar los ingresos propios del Municipio a fin de poder hacer frente a las necesidades de obras y servicios que tiene el municipio de Victoria.

María del Pilar Gómez Leal nació en McAllen, Texas, por ello hay quienes la llaman “la tejana”. “Yo no elegí nacer en el otro lado. Yo elegí vivir aquí en Ciudad Victoria; mi esposo, mis hijos son de aquí. Aquí hemos vivido, aquí han estudiado. Así que es esta la tierra que amo y por la cual trabajo”.

Agregó que lo demás son cosas del azar, accidentales. “Yo digo que soy de Ciudad Victoria y no de alguna otra parte”, subrayó.

Pilar Gómez Leal es diputada local con licencia y también con licencia como alcaldesa, pues fue elegida presidenta sustituta luego de que el alcalde Xicoténcatl González Uresti fue obligado a separarse del cargo ante el rechazo de la ciudadanía por su actitud frívola y de apatía para atender los problemas de la ciudad.

Pilar Gómez tiene una experiencia de cinco meses como alcaldesa. “Tuve que aprender rápido de obras públicas, administración municipal, cuentas públicas, servicios; había que tomar decisiones rápido para atender los problemas”.

Pero también durante esos meses aprendió que existen problemas ante los cuales el Gobierno Municipal no tiene capacidad, los recursos suficientes para atenderlos y es necesario buscar alternativas urgentes para la gente.

Duele el no poder atender todas las solicitudes de ayuda económica para compra de medicinas, alimentos, becas y demás. Nos hemos encontrado que hay mucha gente enferma de diabetes e hipertensión y no se está teniendo capacidad de atención

Entre otros de los problemas está el de las mujeres solas con hijos,

La pandemia del coronavirus provocó la pérdida de empleos, la caída de salarios, la paralización de la economía incrementando la pobreza y es así que han aumentado las enfermedades y pobreza.

Advirtió que los municipios han venido enfrentando un recorte de las participaciones de parte de la Federación lo cual dificulta cada vez más atender los requerimientos de obras y servicios.

Por ello insistió en lograr una comunidad organizada para atender los problemas comunes, para definir en que habrán de aplicarse los recursos.

Gómez Leal reiteró que es necesaria una planeación para lograr recuperar la vocación de Ciudad Victoria que es la educación pues son profesionistas lo que más y mejor ha producido Victoria durante largos años.

