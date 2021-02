Desafían comerciantes de Hermosillo a autoridades; abrirán sin permiso

La familia de doña Lety Sandoval ha sido propietaria de una papelería en pleno Centro de Hermosillo desde hace más de 13 años. Nunca habían cerrado por más de dos días, pero ahora ya van más de tres meses que sus puertas no abren para recibir a sus clientes.

SIGUE AQUÍ TODA LA COBERTURA DE CORONAVIRUS EN MÉXICO

Sus ganancias, que incrementaban durante las vacaciones de verano para el inicio del ciclo escolar, se redujeron a cero; a pesar de que los estudiantes estuvieron con sus clases desde casa, no les podía vender los lápices, cuadernillos, o incluso libros de colorear para tener actividades durante la cuarentena.

Como la Papelería y Regalos Papiros, más de 150 comercios en el Centro de Hermosillo han tenido pérdidas de miles de pesos durante el cierre de negocios no esenciales, por parte del gobierno estatal por la contingencia sanitaria por covid-19.

“Tenemos pérdidas totales, no hemos tenido ni un solo ingreso, pero sí tenemos que pagar la renta del local, la luz, el agua y las cámaras de vigilancia”, lamenta en entrevista para La Silla Rota.

También es cada vez más difícil pagar el salario a sus empleados, que son en su mayoría sobrinas y parientes cercanos, porque es una empresa familiar.

Lo que Leticia y su esposo hacen para ayudarlos, es otorgarles préstamos de su pensión o los apoyan con alimentos.

“Les hago préstamos, son también familia, sobrinas, no los puedo desamparar… no puedo, no está en mí. Traté de ayudarlos hasta donde pude, les hago préstamos porque tienen necesidad, yo recibo una pensión, mi esposo otra y de ahí les doy préstamos”, describe.

Desde el 26 de marzo, día en que se aprobó el decreto de emergencia sanitaria en Sonora, esta papelería, como los otros negocios en el primer cuadro de la capital sonorense tienen sus cortinillas de acero abajo y donde antes se aglomeraban personas para realizar sus compras, hoy lucen vacías.

Además, los apoyos destinados a pequeños comercios, a pesar de haber sido aprobado para doña Lety y su papelería, no han llegado a sus cuentas.

Ante todo lo malo, Leticia, su esposo y su hijo, quienes manejan el comercio, tenían la esperanza de estar listos para el regreso a clases, pero ahora, ni siquiera saben si los estudiantes asistirán a las escuelas en agosto.

Estos dos meses, junio y julio, la familia se preparaba con compras a proveedores para tener listos los útiles escolares, los paquetes por escuela y el material académico para los alumnos de kínder, primaria, secundaria, preparatoria y hasta universidad. Hoy no han comprado nada.

“Antes de que entremos a la época escolar nosotros pedimos las listas de materiales y me aboco a comprar lo que pide la SEP, nada toxico, de buena calidad. Tratamos de tener todo, mismos que en estas fechas, en todos los años anteriores estoy comenzando a recibir la mercancía para armar los paquetes escolares, los padres hacen sus apartados y a la fecha no he hecho ningún pedido, a ninguna fabrica, no sé ni cuándo vamos a entrar, ni qué nos van a pedir”, detalla la anciana.

Unión de Comerciantes advierte que abrirán negocios sin autorización

Los más de 150 pequeños empresarios que viven la misma situación que doña Lety han insistido con las autoridades para la reapertura de sus comercios, porque ya no aguantan más.

Su líder, Rubén López Peralta ha dado un ultimátum al gobierno de Sonora y a la autoridad municipal: si no les autorizan, ellos abrirán por su cuenta.

Además, acusan desigualdad entre grandes cadenas comerciales y las MiPymes, ya que en los grandes supermercados los ciudadanos corren más peligro de contagio.

“Notificamos al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento de Hermosillo de nuestra próxima reapertura; una reapertura consciente, sensible y responsable de parte de los comerciantes locales el día 1° de julio, con solo un 40% de ocupación y de un horario de 8:00 a 18:00 horas”, advirtió en redes sociales el líder de la Unión de Comerciantes, el pasado domingo.

En entrevista con La Silla Rota, el empresario señaló que, durante los tres meses de la contingencia sanitaria, un total de 50 negocios han cerrado definitivamente, al no lograr mantener el pago de sus empleados y de su mercancía.

Por esa razón, exigen que las autoridades sean sensibles con este gremio, los principales generadores de empleo, y les permitan abrir sus locales para reactivar la economía.

Rubén López aseguró que los 150 comerciantes ya se capacitaron con los programas de Brigada de Vida, por vía Zoom y con pláticas de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson) para regresar a sus actividades, sin poner en riesgo a la población de un posible contagio.

“Ya nos capacitamos en Coesprisson, con Brigadas de Vida, utilizamos nuestros ahorros, sacamos préstamos para implementar las medidas sanitarias en nuestros negocios y abrir sin poner en riesgo a los ciudadanos”, aseguró.

López Peralta también hizo hincapié en el “toque de queda” implementado por el gobierno de Hermosillo, con restricciones de circulación a partir de las 18:00 horas, el cual lastima al 10% de los comerciantes de giros esenciales.

Esto, debido a que las altas temperaturas que imperan en la ciudad, que rondan los 40 y 45 grados centígrados, los ciudadanos prefieren hacer sus pendientes y compras ya que cae la tarde y baja el sol.

“Ya se empezaba a ver una luz al final del camino y esta nueva medida del cierre a las 6:00 de la tarde hace que algunos comerciantes que estaba operando reduzcan su plantilla, que estaba ya muy reducida y familias nuevamente se están quedando sin ingresos”, lamentó.

Se han perdido más de 30 mil empleos en Sonora

Los diputados del Congreso de Sonora citaron al secretario de Economía a una comparecencia virtual, donde informara sobre la situación económica de la entidad, ante la pandemia por coronavirus.

Durante este informe, Jorge Vidal Ahumada aceptó que se han perdido ya 30 mil empleos en el estado, durante los meses de abril a junio y se espera que la cifra suba a 43 mil.

“Hemos perdido ya más de 30 mil empleos en el último trimestre y nosotros llevábamos unos 90 mil empleos generados en lo que va del sexenio. Además, mantuvimos una plática con expertos en economía y ellos nos indicaban que se pueden llegar a perder 43 mil empleos en Sonora una vez que culmine la contingencia”, señaló durante la comparecencia.

El secretario de Economía también señaló que los hechos violentos en Sonora han afectado la imagen y podría ocasionar pérdidas en inversión, como los hechos recientes en Caborca, Magdalena y el asesinato de un empresario en Ciudad Obregón.

(Foto: tomada de Twitter @Enrique_Clausen)

“A mí lo que me da mucha preocupación es la parte de la inseguridad, hace tiempo mataron a un empresario en Ciudad Obregón y esto si nos puede ahuyentar las palomas, no tengo la menor duda, la forma criminal en que asesinaron al joven cajemense nos hizo mucho ruido; ojalá no suceda de nuevo, pero si nos vuelven a asesinar o secuestrar a un ejecutivo, nos pondrá las cosas muy difíciles”, lamentó.

“Me puede tanto no abrir”

Mientras tanto, doña Lety continuará a la espera de que pueda abrir su papelería y recibir a sus clientes desde pequeños y grandes; y no solo por útiles escolares, sino también por regalos y curiosidades.

El cierre de su negocio por este tiempo no ha sido fácil para ella y su familia, pero espera que pronto termine este suplicio y no lleguen a perder el patrimonio que han construido durante estos 13 años.

“Quiero abrir mi empresa, me puede tanto, he estado años ahí. Será cosa de señoras grandes que aman su negocio, pero cuando ya no hay nadie, me he salido y me voy en el carro y paso enfrente de la papelería. Se me hace agüita en los ojos, aunque digan que no somos esenciales, no es verdad, si somos esenciales”, dijo con la voz entrecortada.

Por su parte, el líder de la Unión de Comerciantes aseguró que las autoridades estatales se han sentado a la mesa de discusión y han escuchado sus peticiones, por lo que esperan no llegar a la medida de abrir sus puertas, sin autorización, sino ya con los permisos oficiales.