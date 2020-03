Desabasto de medicamentos pega a niños con cáncer en IMSS de Nuevo León

"Soy mamá de Emiliano, con el doctor no tengo ningún problema, el doctor es excelente, pero no hay medicamento, el hetocoxido no hay. Ahorita lo tengo que ir a comprar para que se ponga la quimioterapia de mi niño porque la vez pasada no hubo el hetocoxido y lo que hizo el doctor fue cambiar el medicamento, pero no funcionó. Emiliano tiene 10 años y son tres, por tres días el medicamento", resaltó.