Deroga Texas inspecciones a camiones en frontera con México

CD. VICTORIA.- El Gobernador de Texas, Gregg Abbott, derogó este viernes la orden de inspección de camiones que generó cuellos de botella en la frontera con México durante la última semana.

Tras la reunión y generación de un acuerdo con el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el mandatario texano anunció el cese de las medidas.

En días pasados, el gobierno de Texas había llegado a acuerdos con los gobernadores de Chihuahua y Nuevo León. Este mismo viernes también se logró un acuerdo con el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme.

Historic agreement signed with Governor @mrikelme of Coahuila to increase border security.



While Biden and Congress refuse to step up, Texas is taking unprecedented action to secure our state and our country. pic.twitter.com/eYAhxylqXw — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 15, 2022

Luego de que Abbott anunció que todo el flujo comercial proveniente de México sería sometido a inspecciones de funcionarios estatales después de pasar por una inspección federal en los puertos de entrada con fines de contención migratoria, grandes filas de camiones comenzaron a retrasar el flujo en los cruces en el estado de Tamaulipas.

El gobierno de Nuevo León fue el primero en establecer un acuerdo para la derogación de las medidas en su frontera con Texas; le siguió Chihuahua.

El martes pasado los gobernadores de Tamaulipas y Coahuila enviaron una carta a su homólogo de Texas, Greg Abbott, en la que se solicita reconsiderar el endurecimiento de las políticas de inspección de vehículos de carga

TAMAULIPAS INTENSIFICARÁ ACCIONES CONTRA LA DELINCUENCIA

El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que se endurecen las revisiones a los camiones de carga, sino se frena el flujo de migrantes, en tanto el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, señaló que es en el sur y centro de México que no se ha podido contener la llegada de migrantes procedentes de Centroamérica y otros países, por lo cual exigirá al Instituto Nacional de Migración ponga más atención al problema.

Los gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca y Greg Abbott sostuvieron una reunión, hoy, en torno al problema de la revisión de los transportes de carga, en los cruces internacionales, que durante los últimos días se han tornado un problema el cual ha causado pérdidas multimillonarias.

El gobernador Abbott advirtió que el flujo de migrantes no se ha contenido y es así que se han convertido en un problema para Texas, al implicarse migrantes con pandillas de delincuentes.

Grupos de la delincuencia organizada se han reforzado con migrantes, quienes ante la falta de opciones se incorporan a grupos criminales, comentó el gobernador de Tamaulipas.

Señaló que este problema se advierte en la denominada "frontera chica" particularmente en los municipios de Camargo, Miguel Alemán y Díaz Ordaz en donde los cárteles secuestran a migrantes o los engañan con que los cruzaran a Estados Unidos.

Insistió en que por parte del Gobierno de Tamaulipas se habrán de fortalecer todas las acciones encaminadas a frenar el flujo de migrantes.

Al respecto, apuntó que los migrantes proceden de Monterrey y la zona metropolitana ellos no se van a Colombia, Piedras Negras, vienen a Tamaulipas, por lo cual exigirá al Instituto Nacional.

Por otra parte, comentó que el tráfico de migrantes fortalece a los grupos criminales, por lo cual se está actuando con firmeza y determinación.

Hizo hincapié en que son los grupos de los Carteles quienes operan el tráfico de migrantes por lo cual se seguirán fortaleciendo todas las acciones en contra de estos.