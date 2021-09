"Derechos LGBT+, congelados con AMLO": Daniel del Sol, activista

A pesar de que la Cuarta Transformación ha ondeado la bandera de la comunidad y se ha mostrado cercana, no hay en sí resultados concretos a favor de la comunidad lésbico-gay. Foto Cuartoscuro

HERMOSILLO.- En estos tres años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el activista Daniel del Sol, fundador de la asociación civil Visible Sonora, considera que los derechos de la población LGBT+ se encuentran congelados: no ha habido avances concretos en aspectos como matrimonio igualitario, tipificación de crimen de odio o prohibición de terapias de conversión.

A pesar de que la Cuarta Transformación ha ondeado la bandera de la comunidad y se ha mostrado cercana, no hay en sí resultados concretos visibles en lo que va del sexenio de este primer gobierno de izquierda.

"Hay mucho trabajo pendiente por hacer, no sirve de nada que haya instaurado nomás un día donde se recuerde lucha histórica contra la LGBTfobia, sino que hay por incluir a la población LGBT+, si no hay realmente un trabajo, unas líneas de acciones desde la educación, la cultura el empleo, los derechos humanos", expresa en entrevista con La Silla Rota.

Daniel del Sol menciona que, aunque son menos, todavía faltan estados del país en aprobar el matrimonio igualitario, un derecho fundamental que ya reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde 2015, lo cual podría trabajarse desde la presidencia de la República.

"Mas que retrocesos, se ha quedado congelado el tema, sí ha caminado como el tema de matrimonio igualitario, pero se ha congelado; en estos tres años hay que reactivarlo y que haya un resultado mucho mayor".

En cuanto a la discriminación que sufren los miembros de la comunidad LGBT, el activista señala que desde el Gobierno de México no se ven acciones claras para incluir a esta población en el aspecto laboral, educativo, de salud, las cuales deberían impulsarse desde las dependencias de la administración pública federal como la Secretaría de Educación, la del Trabajo, y la de Salud.

Esto, asegura Daniel del Sol, podría avanzar si el presidente Andrés Manuel López Obrador lo impulsara y no solo emitiera palabras de apoyo, sino actos concretos.

"Desde el propio ejecutivo hay mucho que hacer, desde programas y políticas públicas en dependencias como la Secretaría de Educación, de Trabajo, Salud, no hay protocolos de atención; vivimos una gran discriminación en el sector laboral y eso es muy importante. Hay mucho que hacer con programas que puedan fortalecer a la población LGBT+".

En cuanto a la polarización que ha crecido en el país, el fundador de Visible Sonora A. C. expone que no hay excusar para que todas las fuerzas políticas trabajen en favor de los derechos de esta comunidad y que ya deberían haberse aprobado en el poder legislativo los pendientes que faltan.

Entre ellos, menciona a la tipificación del crimen de odio, ante la serie de asesinatos, agresiones y abuso que se ha cometido contra personas LGBT+ solo por el hecho de ser ellos mismos.

Otro de los temas es la rectificación de género, que es desde los estados donde se ha avanzado en esta materia, pero que debería ser impulsada una ley general que se aplique en todo el país y el presidente Andrés Manuel López Obrador podría hacerlo; además de prohibir en todo México las terapias de conversión, que atentan incluso contra la vida de las personas.

Por ello, Daniel del Sol señaló que, aunque ya restan solo tres años de gobierno de esta administración, espera que se trabaje en favor de la comunidad LGBT desde el gobierno federal, pero también desde la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

"Es bien importante que estos temas se cristalicen y se promuevan estos derechos, que sean una realidad en México en los próximos tres años. Los diputados y senadores de Morena tienen mayoría, no tienen excusa; además, es una bandera que la ha tomado la 4T en sus campañas, con sus partidos aliados. No debería haber ninguna dificultad porque sabemos que son mayoría, cualquier iniciativa que se impulse desde la presidencia o como iniciativa de las bancadas, no tiene por qué atrasar", concluyó.

esc