Derechos Humanos de Hidalgo, entre las que más desechan quejas en el país

Durante 2017, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) desechó 82.3 por ciento de las quejas que recibió por posibles actos violatorios, lo cual la ubica entre las diez en el país que más descartan iniciar procedimientos respecto al número de solicitudes que tienen.

Mientras Zacatecas, Tabasco, Quintana Roo, Oaxaca, Durango, Baja California y Aguascalientes atendieron el total de requerimientos, Veracruz –que el año previo fue gobernado por Miguel Ángel Yunes Linares– tuvo la tasa más baja de acción, ya que sólo aceptó 8 por ciento de las quejas, y desestimó 90.2 por ciento; asimismo, 1.8, aunque son de 2017, siguen pendientes.

Le sigue Yucatán, que desechó 91 por ciento; Tlaxcala, con 90.5, y Tamaulipas, con 88.8 por ciento, según el Censo Nacional de Derechos Humanos en los ámbitos estatal y federal 2018, que elaboró el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Como el órgano de Hidalgo, que, con base en el informe, registró 3 mil 261 quejas por presuntos hechos violatorios de derechos humanos, sus similares de Sinaloa (86%), Nuevo León (85.2%), Nayarit (83.3%) y Guerrero (83.8%) desecharon ocho de cada diez expedientes.

El INEGI, además, contrasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) aceptó 56.9 por ciento de las quejas, descartó 36.9 por ciento y el 6.2 restante continúa aún en integración.

El pasado 28 de agosto, con un pleno de mayoría priista, partido en el cual también militó, Alejandro Habib Nicolás, notario y expresidente del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), fue elegido ombudsman en Hidalgo para el periodo 2018-2013, ante cuestionamientos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que lo vincularon con el poder político.

“Si bien es cierto que algunas organizaciones comentaron que mi perfil no iba relacionado con el activismo, y es correcto (porque) yo no he realizado la función de activista, mas sin embargo (sic) la experiencia en la materia en los derechos humanos quedó plenamente acreditada en el Congreso”, aseveró Habib al presentar a su equipo de trabajo el primero de octubre, cuando también afirmó entró en funciones con sólo 69 expedientes rezagados.

Él sustituyó al también notario José Alfredo Sepúlveda Fayad, quien desempeñó el cargo durante cinco años y fue cuestionado, igualmente por OSC, por sus gastos, salario y productividad.

El 21 de noviembre de 2016, por ejemplo, La Silla Rota dio a conocer que el chofer del presidente de la CDHEH ganaba 14 mil 239 pesos mensuales, más que dos visitadores adjuntos notificadores y la jefa de vinculación con Organismos de la Sociedad Civil.

El 13 de diciembre, Sepúlveda Fayad respondió que el gasto era justificado porque, aseguró, “en horas”, éste trabajaba más que ellos.

mvf