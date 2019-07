Deposito mi fe en AMLO para quedar en libertad: Mario Villanueva

El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, solicitó la ayuda del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se resuelva su situación y pueda recuperar su libertad.

A través de una carta, Mario Villanueva señaló que su inocencia ya se ha probado a través de procesos ante el Congreso de Quintana Roo y de la extinta Procuraduría General de la República (hoy FGR), por lo que pide su pronta libertad.

"Seguiré privado de mi libertad porque falta un trámite, el cual corresponde resolver al presidente Andrés Manuel López Obrador. En él estoy depositando mi fe, con la esperanza de la pronta libertad, pues ha manifestado que se le otorgará la justicia que me ha sido negada por gobiernos anteriores y que no permitirá que permanezcan inocentes en la cárcel, como es mi caso", escribió.

Informó que el pasado 22 de mayo, "después de una investigación de más de seis años, los diputados del Congreso del Estado por unanimidad me declararon inocente, confirmando que los hechos ilícitos que me atribuyeron, son falsos, que fueron fabricados y que no cometí ningún delito".

El exmandatario llegó al país repatriado por Estados Unidos en enero de 2017 y desde entonces permaneció en el Reclusorio Norte acusado de nexos con el cártel de Juárez y de reunirse en varias ocasiones con "El Señor de los Cielos" y su operador "El Metro".

El exmandatario tiene pendiente de cumplir una sentencia de 22 años de prisión.

En octubre de 2018, López Obrador se reunió con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, encuentro en el que estuvo presente, hijo del ex mandatario Mario Villanueva, actualmente en prisión, y quien le pidió al tabasqueño liberar a su padre.