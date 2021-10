Denuncian que UNID Morelia no entrega títulos desde hace 2 y 3 años

MORELIA.- Alumnos de la Universidad Interamericana de Desarrollo (UNID) se manifestaron para denunciar que desde que acabaron su carrera, hace dos y tres años, no les han entregado su título de licenciatura, lo que les afecta para hallar empleo.

En muchos de los casos, afirmaron, el plantel no ha iniciado siquiera el trámite, a pesar de que fue pagado y entregada la documentación en tiempo y forma.

Se trata de cerca de 400 estudiantes los afectados y la universidad privada no les ha dado una explicación sobre la situación.

La rectora del plantel, Alma Azucena Arce Cueto, intentó justificar la omisión por la pandemia de la covid-19 y porque así, dijo, es su proceso.

Afuera del plantel, los alumnos señalaron que "el día de hoy nos vemos en la necesidad de hacer pública esta deplorable situación".

Como generación nos encontramos limitados por las trabas que se nos han impuesto por parte de UNID Campus Morelia Ocolusen respecto a la fecha de entrega de nuestros títulos, por lo cual hemos decidido tomar medidas más drásticas

Recordaron que desde hace ya más de dos años que egresaron, la única respuesta del personal administrativo y directivo es que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no trabaja por la pandemia.

Refutaron que, en ese sentido, la entrega de documentación y el pago del título fue cubierto desde septiembre de 2019, es decir, seis meses antes de la pandemia.

Otras universidades están entregando sus títulos, certificados y diplomados en tiempo y forma. Por lo cual nos preguntamos: ¿qué está pasando?

Los afectados, acusaron que, tras insistir, los encargados del plantel y directivos han optado por esconderse, no contestar correos, ni el teléfono.

Además, "no dejaban acercarse a las personas que iban a preguntar por su título".

Sostuvieron que lo único que piden como egresados es que se le dé solución a su petición de que les entreguen el título de la forma más rápida posible.

EGRESADA INCREPA A RECTORA

Una exalumna que logró una audiencia con la rectora del plantel, Alma Azucena Arce Cueto, la increpó y la acusó de haberla corrido de su oficina.

En un audio en poder de La Silla Rota se evidencia que la directora intenta justificarse con el inicio de la pandemia y con la falta laboral de la SEP.

La directiva reconoce que pudo haber sido un error "del equipo" e insiste en que los trámites de esa universidad "se tienen que formar" ante la SEP.

La estudiante refuta a Arce Cueto y le reitera que, en su caso, concluyó la carrera, pagó y entregó su documentación para su título profesional desde 2018.

Aquí la conversación:

Rectora: El motivo principal de mi reunión contigo es para dejarte tranquila en el tema de los títulos. Entiendo y antes que nada ofrecerte una disculpa por todos los trámites previos a mi gestión que no se hayan resuelto por lo que quieras, por desconocimiento, desatención, lo que sea y dejar muy en claro que desafortunadamente el tema de la pandemia hizo que se volvieran más lentos los procesos y en algún momento se estancara, no hubiera ni para atrás ni para adelante, sobretodo en tema de títulos. ¿Cuándo tú egresaste?

Estudiante: En el 2019, pero los títulos se pagaron mucho antes de que llegara la pandemia.

Rectora: Sí, por eso te decía. El tema de los títulos de 2019 es que quien egresó el último cuatrimestre de 2019 no entregó campaña en esas, porque la fecha límite era septiembre de 2019, lo que les decía porque ya vinieron varios de tus compañeros, es que en 2019 nosotros, como campus, tenemos que poner una fecha límite para mandar al sistema y después a Ciudad de México. Normalmente nosotros la mandamos dos meses después del cierre con ustedes. Por lo que entiendo los documentos de ustedes se mandaron en noviembre, diciembre de 2019. Nosotros somos 47 campus, vamos en un tema de fila, en un orden, el problema fue que el 17 de marzo de 2020 se cierra todo y se cierra completamente ¿En qué sentido? En que la Secretaría de Educación y todas sus dependencias se fueron a casa de forma de que por lo menos seis meses y cuando regresaron, regresaron escalonadamente a atender asuntos importantes, no es que los títulos no fueran importantes, pero asuntos que les atañen más tiempo de resolver más rápido, sobre todo protocolo del nuevo regreso a clases.

La Secretaría de Educación hace mil cosas adicionales a entregar un título y sobre todo nosotros al ser universidades incorporadas nos tenemos que adherir a lo que la Secretaría diga para garantizar sobre todo que el documento que te entreguemos sea completamente fidedigno, porque sería riesgoso dejar a una universidad emitir un título, porque te vuelves como juez y parte.

Sobre todo, ofrecerte una disculpa y decirte que tu trámite ya está en proceso, ya hay un folio, no podemos dar una fecha específica porque ahora los títulos se timbran. ¿Qué quiere decir esto? Caen al SAT, el SAT lo revisa, da la validación y nos da el permiso de imprimir y empezar toda esa cadena, porque ahora se entrega en forma electrónica, pero ya está en ese proceso, quiere decir que el tiempo mínimo de entrega serán dos semanas y el máximo sería diciembre, entonces el motivo de mi reunión contigo era explicarte un poquito qué es lo que está sucediendo, no es que estemos tirados en la hamaca en la playa esperando que se resuelva, jamás. El tema es que muchas cosas no dependen de nosotros y depende de procesos y de tiempos.

Un título en un tiempo normal tarda entre seis y ocho meses en llegar, entonces si tú hubieras enviado tu título en diciembre te lo tendrían que haber entregado en junio o julio del 2020, pero justo fueron esos cinco meses de retraso, entonces tu título comenzó a trabajarse a finales del 2020, entonces estamos en este proceso que además se volvió mucho más lento, nuestra graduación de junio de este año fue de cuatro generaciones, vamos a tener otra de otras tres generaciones y vamos a tener que hacerlo paulatinamente cuando eso no existía, era una graduación en todo el año. Fue justo en 2020 cuando más egresados tuvimos.

Estudiante: Sí, pero la pandemia ya levantó hace un año y yo estoy en el Motolinía en México y mis papeles me llegaron en febrero, entonces yo no entiendo si en UNID no han llegado, si se supone que somos generaciones rezagadas, se supone que esos papeles ya tienen que estar dentro de la SEP para que se puedan tramitar.

Yo estudié en México un año y me llegaron tres papeles: el certificado para trabajar, el título y el código QR, en plena pandemia, entonces yo no puedo entender por qué si ya hace un año levantó pandemia entonces sigue sin entregar los papeles, entonces no nos podemos justificar diciendo que es la pandemia.

Rectora: Yo no me estoy justificado por la pandemia y cada universidad es distinta. El tema del rezago no fue de ahorita y por eso empecé la conversación justo diciéndote eso y disculpándome si alguien del equipo no hizo lo que tenía que hacer.

Estudiante: Es que yo no voy a comer con una disculpa, a mí me corren del trabajo, me corrieron de este año ingresando, tuve una entrevista ante la SEP para sacar la plaza y UNID está quemadísima, a mí lo que me respondieron fue: los niños de UNID no entienden que sin un título no pueden recibir una plaza y le quita el lugar a personas que realmente sí tienen un título. O sea, no viene de mí, es bien sabido que UNID se tarda en entregar títulos, tengo primos, hermanos, que fue justo porque yo ingresé a esta institución sabemos que ese título tardó dos años en llegar, entonces no es problema de ahorita, es problema de UNID.

Rectora: Al final del día esos son nuestros procesos, Alejandra y lo que yo te decía, te ofrecía es que tu título está en proceso, si eso no te sirve, creo que no puedo hacer mucho.

Estudiante: Ok, sí, de hecho, no se puede hacer nada y se me hace una falta de respeto que se estén burlado de nosotros.

Rectora: No nos estamos burlando de ustedes.

Estudiante: Claro que sí, porque dejamos de trabajar. Nosotros nos seguimos certificando, tenemos doble licenciatura, es una vergüenza postular para un papel de maestra, de licenciada o como directora de una institución de gobierno y decir es que UNID no me ha entregado el título. ¿Hace cuánto egresaste? Dos o tres años. Da mucha vergüenza decir que estudiamos en la UNID.

Rectora: Pues entonces no digas que estudiaste en la UNID. Qué triste.

Estudiante: Pues quisiera, pero imagínate cuánto pagué por una licenciatura y no poderme llevar el título. Eso es cuestión de ustedes, si no están capacitados para su trabajo, no acepten el puesto.

Rectora: Eso no depende de ti.

Estudiante: Pues no, pero sí depende de ti hacer tu trabajo.

Rectora: Te agradezco tu visita, que te vaya muy bien.

Estudiante: Muy bien, chicos, como ven, la directora me acaba de sacar de su oficina porque no le pareció lo que le dijimos.

RECTORA DE LA UNID VUELVE A CONTRADECIRSE

Luego del escándalo que se ha desatado en torno a la falta de entrega de títulos a egresados, La Silla Rota entrevistó a la rectora de la UNID plantel Ocolusen, Alma Azucena Arce Cueto.

En la entrevista, la rectora universitaria se contradijo en varios de sus argumentos, tal como lo hizo con los alumnos.

Aquí la entrevista completa:

Reportero: ¿Qué decir de las denuncias de alumnos a los que no les han entregado sus títulos?

Rectora: Eso no es cierto. No tenemos más de 600 alumnos egresados en este tiempo y todos los casos son particulares; hay que cumplir con una serie de requisitos. En cualquier universidad para obtener un título hay que cumplir con una serie de requisitos y campañas. Nosotros tenemos tres campañas al año, que depende el momento en que se haya enviado su campaña, es cuando empieza su proceso.

Normalmente un proceso de título es de seis meses en condiciones normales; al final este tema de pandemia desde el 17 de marzo de 2020, tanto la Secretaría como nosotros tuvimos que irnos a casa, entonces se suspendieron todos los trámites tuvieran que ver con un tema de títulos y cualquier trámite de la Secretaría de Educación, entonces eso hace que se posterguen los tiempos.

Reportero: Las solicitudes y pagos que se hicieron hace dos años, que no había pandemia.

Rectora: Nosotros tenemos un plan de titulación, los pagos de titulación empiezan antes de que el alumno termine, justo para no hacer un desembolso grande al final.

Reportero: Pero en el caso de estos alumnos, egresaron hace más de dos años.

Rectora: Depende, puedo tener alumnos de más de cinco años de egresados que no han iniciado un trámite.

Reportero: Ellos sí lo iniciaron.

Rectora: Depende el trámite, iniciar un trámite de titulación puede ser entregar un documento y no los entregaron completos. Una campaña se va cuando se entregan completamente todos los trámites, haber cumplido un examen, haber entregado fotografías. Al final del día pudiera ser que los entregaron en septiembre de 2019: esta campaña se va en octubre de Morelia y empieza a trabajarse. El proceso tendría que haber sido que o lo entregara en abril de 2020, en abril de 2020 todo estaba cerrado.

Nosotros tenemos un proceso de titulación electrónica y empezó justo en 2019, entonces todos los procesos que tenemos en la universidad dependen completamente de la Secretaría de Educación, no son trámites ni procesos que como universidad hagamos. Estamos constituidos como una persona moral y tenemos 47 campus. ¿Qué quiere decir esto? Que la atención es para una sola persona; entonces, si yo tengo mil trámites, es de un solo campus, me toman como un solo campus y eso alenta mi proceso.

Reportero: ¿Cuántos alumnos son de esas generaciones que no les han entregado su título?

Rectora: No tengo el dato.

Reportero: ¿Entonces por qué me refuta que no son 600?

Rectora: Porque tuve 400 egresados que están en campaña de titulación de 2019 a la fecha, pero no son los mismos egresados, porque puede ser egresado, pero no estar en campaña de titulación, porque tiene que cumplir sus requisitos.

Reportero: Tengo audios de alumnos que se acercan con usted y usted les dice que posiblemente pudo haber errores del equipo y ahora me dice completamente lo contrario.

Rectora: El contexto es diferente. Puede haber un error de envío de un caso en específico, tan es así que ya he entregado títulos. No es que desde 2019 no haya entregado ningún título, eso es una mentira. Como universidad, nuestra función principal es entregar títulos, yo no tendría razón de ser como universidad si no entrego títulos.

Reportero: ¿Cuántos no han entregado?

Rectora: Son 400 los que están en campaña.

Reportero: Ninguna universidad ha presentado este problema, ¿qué fue lo que sucedió realmente?

Rectora: Ahí tengo una duda, porque ayer andaba por Tres Puentes y hay un letrero enorme que dice: Universidad Michoacana, ´entréganos nuestro título´; pareciera un chiste o anécdota, pero realmente es exactamente igual. Yo no puedo hablar de ninguna otra universidad porque al final del día cada proceso es distinto.

Reportero: ¿Responsabiliza a la Secretaría de Educación Pública?

Rectora: Yo no estoy responsabilizando a nadie, un tema de pandemia no es responsabilizar absolutamente a nadie.

Reportero: Pero, insisto, esto fue mucho antes de la pandemia.

Rectora: Volvemos a lo mismo, tengo egresados de 2017 que no han egresado porque ni cumplieron con los requisitos. Un título no es un tema de hacer un trámite y ya, es cumplir con los requisitos que son necesarios para obtener un grado.

Por ejemplo, en la UMNSH si no haces una tesis, no te titulas. Entonces, ¿qué le vamos a decir a la UMSNH, no entregas títulos? Eso no es cierto, todo trámite depende en particular de la persona y le repito, yo he entregado títulos en estos últimos días.

Reportero: ¿Cuántos?

Rectora: Tengo más de 21 años como universidad, 60 mil egresados. En estos últimos meses hemos entregado más de 100 títulos.

Reportero: Quedan pendientes 400...

Rectora: Que están en campaña, no es que quede pendientes. En cuanto termina el alumno su plan de estudios y cumple con todos los créditos, entra en una campaña, es donde se entregan los documentos, se verifican, se hace un estudio minucioso de que son fidedignos y después de ahí se lanzan a campaña y al final del día como universidad dependemos 100 por ciento de la Secretaría para emitir el título electrónico, es una plataforma que se hace y se manda toda la información, es un back office, lo trabajamos y nos regresan el título timbrado. En ese momento se entrega al alumno.

Reportero: ¿Entonces por qué me decía que son casos muy particulares y en algunos ni siquiera han cumplido, pero dice que 400 están en campaña? Muchos egresaron hace más de dos años, que como usted me confirma, ya cumplieron con los requisitos.

Rectora: Para empezar, no es un tema de discusión, porque al final del día estamos en una institución educativa y el estar en una institución educativa no es un tema de te digo y me dices. Entregar un título cumple con cierto tiempo. En cuestiones normales, en cualquier universidad un trámite de título lleva entre seis y ocho meses, yo dependo de la Secretaría de Educación para este proceso y también me están midiendo. Si yo no entregara un título y ya está todo para entregarlo, me dirían por qué no estás entregando títulos.

El trámite empezó a ser un título electrónico, es una plataforma de la Secretaría de Educación, pero la valuación, certificación y todo para garantizar que el alumno tiene un título fidedigno lo hace la Secretaría, no nosotros. En este tema tecnológico que se volvieron los títulos electrónicos, ese el proceso. Desafortunadamente a unos les tocó entregar documentos en papel y que se volvieran electrónicos y puede ser que por eso nos hemos tardado, pero realmente nos hemos tardado más por este proceso entre que cierran y abren y vámonos a casa y nos regresamos, porque fueron casi nueve meses. Todo mundo sabe que cuando regresamos, regresamos a actividades esenciales. La Secretaría nunca regresó en forma escalonada, en muchos meses. Al final del día es un tema de pandemia que les decía a los chicos, todos tenemos memoria corto plazo, porque hoy estamos en una situación en la que ni siquiera están los alumnos cien por ciento en un aula.

Reportero: ¿Usted le comenta a una alumna, la corre?

Rectora: Eso no es cierto. No puede decir que la corrí, no es cierto.

Reportero: Usted le dice adiós.

Rectora: Eso no es correrla.

Reportero: La saca de la oficina.

Rectora: No la saqué tampoco.

Reportero: Ella dice que se tituló en el Motolinía y le dieron sus documentos sin problemas.

Rectora: Volvemos a lo mismo. Los trámites en cada universidad son distintos, al final no me pudiera comparar con ninguna universidad porque su proceso lo desconozco y cada quien tiene su trámite. Nosotros somos una persona moral, a lo mejor en Motolinia, en cada instituto, tiene una persona moral y tiene más margen de atención.

Reportero: ¿Qué les dice a los padres de familia y alumnos a los que no les han entregado su título?

Rectora: Una cosa es que UNID no entregue títulos y otra cosa es que tengamos un desfase en tiempo.

Reportero: Pero en el hecho no se han entregado.

Rectora: Pero no tiene que ver una cosa con la otra. Le repito, tememos más de 57 mil egresados, entonces tendría a medio Morelia encima de mí, cosa que no existe, son 20 alumnos. Los que estaban afuera eran 20. Ya tengo alumnos que ya tienen su título en mano. No es que no entreguemos títulos, tenemos prestigio, 21 años como universidad. No es un tema de entregamos títulos o no, es característica de cada alumno.

Reportero: Insisto: ¿qué les dice a los padres de familia?

Rectora: Que estamos trabajando para entregar sus títulos lo antes posible y no estamos trabajando por un tema de presión ni mucho menos, nuestra obligación principal como universidad es esa, entregar un título.









