Denuncian primer abuso de la Policía Morelos en el 2021 + VIDEO

CUERNAVACA.- Una familia del Estado de México, vivió momentos de terror, luego de que a bordo de su auto, por error del GPS tomaron en sentido contrario una calle en el municipio de Yecapixtla. Por ese error, el conductor fue detenido, incomunicado por más de 48 horas, golpeado hasta resultar con lesiones y un esguince cervical.

Hoy, la familia llama a las autoridades para que esos policías sean sancionados por violentar los protocolos de detención y los derechos humanos.

El 13 de enero, la familia acudió a esta entidad para realizar unos trámites, pasaron a desayunar al mercado municipal de Yecapixtla y al salir pasadas las nueve de la mañana subieron a su auto (Toyota Yaris) y emprendieron su camino.

Debido a que no conocen el municipio pusieron el GPS para guiarse, la aplicación les indicó doblar en una calle y al terminar el trayecto sobre esa vía se encontraron de frente a un policía que le marcó el alto.

"Le mostré que el GPS marcaba esa calle y le explique que no conocemos la zona, de inmediato me pidió mi licencia y otros documentos, se alejó un poco del auto y escuchamos que pidió una grupa y refuerzos. La verdad me espanté y opté por irme", dijo, Horacio Flores Escamilla.

Logramos avanzar unas calles y tuvimos que parar porque ya venían dos patrullas tras de mí.

Horacio viajaba con su esposa, su mamá y su hermano.

#Estados | Esto es lo que vivió una familia del Estado de México que pasaron momentos de terror, luego de que a bordo de su auto, por error del GPS tomaron en sentido contrario una calle en el municipio de Yecapixtla, Morelos. https://t.co/ONeHM6u0RP pic.twitter.com/mrJvWcBAuv — La Silla Rota (@lasillarota) January 19, 2021

En segundos tenían a los policías encima exigiendo que descendiera el vehículo, "uno de ellos venía armado y eso nos dio temor y mi esposa me pidió que bajara del auto", agregó.

Sorpresivamente no solo fue detenido el conductor si no también su hermano David, a los dos los subieron a la patrulla 0052 y los esposaron.

Eran las 10 de la mañana cuando eso ocurrió y los policías no cumplían con los protocolos de sanidad. Traían el cubrebocas colgando en la barbilla.

"Todo el tiempo tuve encima de mí a un policía, yo iba boca abajo y me presionaba con sus rodillas las costillas y hasta me provoco vómito y me iban pegando", narró Horacio.

A David estuvieron a punto de golpearlo pero uno de los policías contuvo la agresión y después de un rato bajaron en la comisaría de la presidencia municipal.

Agregó:

"A mí me llevaron varias horas en la patrulla, las agresiones continuaron y también las intimidaciones me decían ¿Vas a regresar de nuevo a Yecapixtla? Y me pegaban hasta que les contestaba no y me preguntaban ¿Nos vas a denunciar? Y otras vez yo les decía que no lo que yo quería es que esto parara".

#Estados | Así fue como elementos de la policía de Yecapixtla detuvieron al conductor del automóvil que tomaron una calle en sentido contrario por error, a quien mantuvieron incomunicado por más de 48 horas, él presentó lesiones y un esguince cervical. #ep https://t.co/b52AyDbeE1 pic.twitter.com/hvO9o2kgPM — La Silla Rota (@lasillarota) January 19, 2021

Mientras tanto su esposa y su mamá (Jennyfer y Maria del Pilar) presenciaron como una grúa se llevó el auto "nos dieron que sería remitido al corralón y se llevaron nuestras pertenencias", comentan.

"Sin conocer a nadie, con el susto y la angustia porque hemos visto que los desaparecen, fuimos a buscarlos y al principio nadie nos decía nada, después soltaron a mi hijo chico a David", dijo María del Pilar.

Pero de Horacio nada se sabía, una persona les comentó que quizá estaría en la Fiscalía de la zona oriente y se trasladaron.

"Al llegar pregunte pero me lo negaron y nadie nos decía nada, tuvimos que contratar un abogado y hasta que varias horas después llegó le informaron que estaba ahí", dijo, Jennifer.

Consiguieron el contacto de Martin Gutiérrez, secretario municipal de Yecapixtla, y le informaron lo ocurrido pero de manera hostil se negó siquiera a revisar el caso.

Horacio fue puesto a disposición del Ministerio Público a la 1:30 PM, cerca de tres horas lo estuvieron paseando en la patrulla.

48 HORAS INCOMUNICADO

Una vez que ingresó lo incomunicaron y pudo ver a su familia y a su abogado 48 horas después y salió con varias lesiones, al grado que tuvo que ser atendido en un hospital privado porque en los públicos por la pandemia es difícil el acceso e incluso riesgoso.

El parte médico señala esguince cervical y policontusiones en frente, brazos y piernas

A seis días de lo ocurrido no le han entregado su auto, ni sus pertenencias.

Ya presentó una queja ante asuntos internos de la policía municipal e inició una denuncia.

"Lo único que pido a las autoridades al gobernador Cuauhtémoc Blanco es que se castigue a los policías que violentaron mis derechos y no respetaron los protocolos de actuación y que me paguen todos los gastos que me ocasionaron, después de esto me da mucho miedo tener que venir a Morelos", dijo.

Los policías están perfectamente identificados.